聖蓋博谷限水 戶外澆水每周2次 洗澡5分鐘

聖蓋博谷水利局理事會主席黃泰平介紹了聖蓋博谷日益惡化的乾旱狀況和供水條件，提供加強節約用水的信息。（記者丁曙／攝影）

聖蓋博 谷水利局(SGVMWD)22日召開亞裔 傳媒記者會，宣布2022年以來聖谷地區遭遇百年一遇的乾旱期，加州配水份額減少，因此，聖谷地區城市已全部進入強制節水第二階段（Stage 2），每周戶外澆水僅限兩次，每次洗澡建議不超過五分鐘，呼籲亞裔及各族裔居民自覺節約用水。

聖蓋博谷水利局理事會主席黃泰平（Thomas Wong），介紹聖蓋博谷日益惡化的乾旱狀況和供水條件，提供加強節約用水的信息。他指出，華人社區蒙特利公園市、阿罕布拉 市、聖蓋博市等均通過決議，由於占聖谷民生用水80%的地下水位測量顯示，從1月海平面以上212呎，持續降至5月的185.5呎，因此進入強制限水第二階段。該措施對市民及工商企業實施強制性用水限制，以節水教育為主，但幾次不遵守條例者將被罰款。

聖蓋博谷水利局總經理Darin Kasamoto，蒙特利公園市水利局經理Richard Gonzales，阿罕布拉市水利局副主任David Dolphin，介紹了地區和城市限水的相關要求。要點包括，現階段戶外草坪植物澆水每周不得超過兩次，每次十分鐘；澆水時間限於下午6時至早晨8時之間的涼爽時間，最佳時間是午夜到凌晨4點，盡量減少蒸發。正確調整和維護灌溉系統，確保只有草坪和植物被澆水，而不是房子、人行道或街道。盡量縮小院內外草地面積，種植耐旱植物，少澆水也可以美化環境。

此外，不准用水管沖洗汽車和車道。洗車時，使用水桶和肥皂水。洗滌車道或停車場使用二次水，例如洗菜水或淘米水等，使用掃帚而不是軟水管來清潔鋪磚的區域。

在居家屋內，廚房和浴室是用水大戶。一般提示包括，控制自動洗碗機或洗衣機。每次運行洗碗機時，最多使用25加侖水。如果用手洗碗，不要讓沖洗水流淌；先將所有洗過的碗盤放在盤架上，然後快速沖洗乾淨。此外，使用最少的清潔劑可以最大限度地減少漂洗水。修復漏水的水龍頭和管道接頭，每天可以節省最多達20加侖的水。改造所有家用水龍頭，安裝流量限制器來減慢水流。

在浴室方面，檢查馬桶是否漏水，減少沖水馬桶的頻率； 不要將馬桶用作煙灰缸或廢紙簍。將紙巾、昆蟲和其他類似廢物丟棄在垃圾桶而不是馬桶中。安裝超低沖水馬桶，用省水型號替換老舊低效的馬桶，可以將每次沖水流量減少50%或更多。

縮短淋浴時間，將淋浴限制在搓肥皂和沖洗所需要的時間。在使用肥皂和洗髮水時關閉水流，然後再重新開水以快速沖洗。安裝節水淋浴噴頭，所有新的淋浴噴頭每分鐘使用2.5 加侖水或更少。

此外，聖蓋博谷水利局鼓助居民購買高效洗衣機、智能灌溉控制器和其他節水裝置，為居民提供折扣，更多信息請訪問網站www.sgvmwd.com或致電 855-512-1221。