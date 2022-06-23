聖蓋博谷限水 戶外澆水每周2次 洗澡5分鐘
聖蓋博谷水利局(SGVMWD)22日召開亞裔傳媒記者會，宣布2022年以來聖谷地區遭遇百年一遇的乾旱期，加州配水份額減少，因此，聖谷地區城市已全部進入強制節水第二階段（Stage 2），每周戶外澆水僅限兩次，每次洗澡建議不超過五分鐘，呼籲亞裔及各族裔居民自覺節約用水。
聖蓋博谷水利局理事會主席黃泰平（Thomas Wong），介紹聖蓋博谷日益惡化的乾旱狀況和供水條件，提供加強節約用水的信息。他指出，華人社區蒙特利公園市、阿罕布拉市、聖蓋博市等均通過決議，由於占聖谷民生用水80%的地下水位測量顯示，從1月海平面以上212呎，持續降至5月的185.5呎，因此進入強制限水第二階段。該措施對市民及工商企業實施強制性用水限制，以節水教育為主，但幾次不遵守條例者將被罰款。
聖蓋博谷水利局總經理Darin Kasamoto，蒙特利公園市水利局經理Richard Gonzales，阿罕布拉市水利局副主任David Dolphin，介紹了地區和城市限水的相關要求。要點包括，現階段戶外草坪植物澆水每周不得超過兩次，每次十分鐘；澆水時間限於下午6時至早晨8時之間的涼爽時間，最佳時間是午夜到凌晨4點，盡量減少蒸發。正確調整和維護灌溉系統，確保只有草坪和植物被澆水，而不是房子、人行道或街道。盡量縮小院內外草地面積，種植耐旱植物，少澆水也可以美化環境。
此外，不准用水管沖洗汽車和車道。洗車時，使用水桶和肥皂水。洗滌車道或停車場使用二次水，例如洗菜水或淘米水等，使用掃帚而不是軟水管來清潔鋪磚的區域。
在居家屋內，廚房和浴室是用水大戶。一般提示包括，控制自動洗碗機或洗衣機。每次運行洗碗機時，最多使用25加侖水。如果用手洗碗，不要讓沖洗水流淌；先將所有洗過的碗盤放在盤架上，然後快速沖洗乾淨。此外，使用最少的清潔劑可以最大限度地減少漂洗水。修復漏水的水龍頭和管道接頭，每天可以節省最多達20加侖的水。改造所有家用水龍頭，安裝流量限制器來減慢水流。
在浴室方面，檢查馬桶是否漏水，減少沖水馬桶的頻率； 不要將馬桶用作煙灰缸或廢紙簍。將紙巾、昆蟲和其他類似廢物丟棄在垃圾桶而不是馬桶中。安裝超低沖水馬桶，用省水型號替換老舊低效的馬桶，可以將每次沖水流量減少50%或更多。
縮短淋浴時間，將淋浴限制在搓肥皂和沖洗所需要的時間。在使用肥皂和洗髮水時關閉水流，然後再重新開水以快速沖洗。安裝節水淋浴噴頭，所有新的淋浴噴頭每分鐘使用2.5 加侖水或更少。
此外，聖蓋博谷水利局鼓助居民購買高效洗衣機、智能灌溉控制器和其他節水裝置，為居民提供折扣，更多信息請訪問網站www.sgvmwd.com或致電 855-512-1221。
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