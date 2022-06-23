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南加雷劈 人亡樹斷草起火 學校停課

記者楊青╱洛杉磯報導
22日上午的雷電造成洛杉磯縣畢柯立維拉（Pico Rivera）一名在河邊步道散步的婦女和她的兩條狗被閃電擊中身亡。（李若提供）
22日上午的雷電造成洛杉磯縣畢柯立維拉（Pico Rivera）一名在河邊步道散步的婦女和她的兩條狗被閃電擊中身亡。（李若提供）

加州21日晚間至22日出現異常天氣，降雨、雷電、冰雹交接，羅斯密、喜瑞都和畢柯立維拉出現雷劈引起樹斷、人亡、草起火，部分學校因雷劈引起停電全校被迫聽課。國家氣象局提醒民眾小心高溫天氣可能帶來的異常天象，對雷電風暴與強風做好準備。

受到季風濕氣系統影響，南加州不少地方21日晚間起出現巨大雷電，白天普遍高溫超過90華氏度的聖蓋博谷，包括布班克、巴沙迪那、亞凱迪亞、格蘭杜拉、鑽石吧、核桃等在內的南加州各地，出現久違的降雨，部分城市22日上午出現暴雨和冰雹，雖然空氣新鮮，然天空伴隨著巨大雷電。

華人聚居的羅斯密市，10號公路與羅斯密大道交口的大型購物中心T-mobile店前的兩棵參天棕櫚樹，22日上午8時剛過遭到雷劈。附近目擊者表示，當時聽到一陣滾雷爆炸，震耳欲聾，撕裂的巨響結束時，看見兩棵棕櫚的上方像烟花爆炸一樣落下許多東西，後來走近一看，才發現是樹上散落下來的已經燒焦的棕櫚殼。

無獨有偶，與羅斯密相距40分鐘車程的喜瑞都社區學院，當天幾乎同一時間也發生雷劈起火事件。學院警察局局長Don mulluer說，上午8點22分，他當時正在辦公室喝咖啡，突然聽到窗外雷聲巨響，震耳欲聾，然後辦公室燈光和空調熄滅。隨後接到校園緊急報告，校園灌木叢起火。消防部門很快趕往現場並將大火撲滅，但雷劈同時也打到了灌木叢附近的校園供電站，導致全校供電系統短路，學校當天被迫停課一天。

華人聚居的羅斯密市，10號公路與羅斯密大道交口的大型購物中心的t-mobile店...
華人聚居的羅斯密市，10號公路與羅斯密大道交口的大型購物中心的t-mobile店前的兩棵參天棕櫚樹，22日上午8時剛過遭到雷劈。燒焦的棕櫚殼散落一地。（李若提供）

更驚悚的是，22日上午的雷電造成洛杉磯縣畢柯立維拉（Pico Rivera）一名婦女和她的兩條狗被閃電擊中身亡。

當天上午9時左右，警方和畢柯立維拉市府接到民眾報告，一名正在聖蓋博河（San Gabriel River）附近的Mines和Rimbank大道附近，沿岸帶狗狗散步的婦女居民，被雷電擊中倒地。救護人員達到現場時，該婦女以及她的兩條狗狗均已不治死亡。

喜瑞都社區學院校園的灌木叢22日上午因雷電起火，雷電同時造成校園電站短路，全校被...
喜瑞都社區學院校園的灌木叢22日上午因雷電起火，雷電同時造成校園電站短路，全校被迫停課一天。（李若提供）

記者在現場看到，該婦女和她的狗狗被雷電擊中的地方，是在聖蓋博河沿河的步道上。聖蓋博河從北向南延伸，該路段也是與河水平行的南北走向。由於久旱未雨，聖蓋博河幾乎已經乾涸，水位很低，沿途為十米見寬的水泥地，和605公路平行，附近沒有高的建築和沒有大樹，只有一些電線竿和低矮的河邊草叢。

喜瑞都社區學院校園的灌木叢22日上午因雷電起火，雷電同時造成校園電站短路，全校被...
喜瑞都社區學院校園的灌木叢22日上午因雷電起火，雷電同時造成校園電站短路，全校被迫停課一天。（李若提供）

據悉，南加州上一次閃電死亡事故發生在2014 年，當時一名20歲的男性被擊中身亡。有民眾稱，雷電擊中的概率比中樂透還低。

國家氣象局指出，在22日的雷電、降雨、冰雹和強風天氣型態之後，未來一周南加州大部分地區都還將處於高溫乾燥天氣，白天最高溫度在華氏92至96度，民眾嚴防野火。如果出現打雷閃電天氣，强烈建議暫停所有的戶外活動。

23日（星期五）至28日（下周二），聖蓋博谷各地溫度在華氏70度至92度間，山谷和內陸地區白天溫度上升至95度，海灘氣溫約80-85度，仍有機會發生雷暴和降雨。適逢加州正面臨破紀錄乾旱，閃電與覆蓋在南加州許多地方的乾燥灌木叢，可能會成為助長火勢的絕佳助燃物，消防機構高度戒備。

華人聚居的羅斯密市，10號公路與羅斯密大道交口的大型購物中心T-mobile店前...
華人聚居的羅斯密市，10號公路與羅斯密大道交口的大型購物中心T-mobile店前的兩棵參天棕櫚樹，22日上午8時剛過遭到雷劈。燒焦的棕櫚殼散落一地。（李若提供）
華人聚居的羅斯密市，10號公路與羅斯密大道交口的大型購物中心T-mobile店前...
華人聚居的羅斯密市，10號公路與羅斯密大道交口的大型購物中心T-mobile店前的兩棵參天棕櫚樹，22日上午8時剛過遭到雷劈。燒焦的棕櫚殼散落一地。（李若提供）

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