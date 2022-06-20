父親節 餐廳推出大菜 價格取諧音8

菲律賓華僑蔡先生（左二）與老友在父親節一起聚餐。（記者啟鉻／攝影）

6月19日父親節（Father's Day），南加華洋餐廳用餐人數明顯增多。中餐廳業者說，用餐顧客要比平時增加約五分之一。而據觀察，一些平時口碑不錯的西餐廳生意更火爆；工作人員說，如果不事先預訂，顧客需要等一個小時左右才能用餐；有些餐廳推出諧音近似的父親節868元套餐。

南加各地有規模的華洋餐廳19日生意都不錯。位於聖谷東區羅蘭岡的鑽石廣場在午間用餐時間，停車場一位難求。一家規模最大的中餐廳，顧客最多時需要排隊等候一段時間才能用餐。而其它一些餐廳生意也不錯，有的顧客是幾位老友結伴用餐，還有年輕伴侶品嚐美食，甚至還有菲律賓裔、越南裔及西裔家庭也前來中餐廳品嚐，一起慶祝父親節。鑽石吧居民胡先生說，他的多年好友從范杜拉縣趕來探望，同時一起慶祝父親節，並到鑽石廣場餐廳用餐，一起品嚐北京 烤鴨。他與好友祖籍都是北京，這次是疫情 發生後，首次一起品嚐家鄉傳統美味。

華資餐廳較多的廣場車位難求。（記者啟鉻／攝影）

在東方明珠廣場，一家川味火鍋店工作人員說，當天是周日，也是年度父親節，生意當然不錯，不過還是比不上母親節 。母親節時顧客人數要比父親節多不少，似乎大家都覺得母親節要比父親節重要。一家江浙口味餐廳經理則說，父親節用餐顧客要比母親節少10%左右。餐廳在父親節並沒有推出特殊菜餚，價格也與平時差不多。推測當天或許來吃晚餐的顧客會多一些。

也有中餐廳在父親節推出套餐，比如價格468元、568元、718元及868元的大菜給顧客品嚐，其中包括招牌大蝦盤、招牌燉鮮湯、北菇扒海參、蠔皇原隻鮑魚、XO爆海蜇花、鴛鴦鮮帶子、紅燒雙乳鴿等。

東區居民蔡先生是菲律賓華僑，移民美國後，一直與一樣移民來美的菲律賓老友相見，兩家每年父親節都在一起聚餐。蔡先生說，菲律賓沒有父親節，到了美國後才慶祝這個節日；無論父親節、母親節，都給兩家帶來歡樂。從熱鬧程度看，2022年父親節氣氛更濃。而前兩年因為疫情原因，節日很平淡，因為大家都懼怕疫情感染。

而從父親節用餐情況看來，西餐廳似乎生意更好。奇諾岡市一家BBQ餐廳，門前排隊等候用餐的顧客不少，有的顧客說，已經排隊近一個小時。工作人員說，生意確實不錯，如果顧客沒有事先訂位，就需要排隊一小時左右才能用餐，而且晚間用餐人數還會增加。一對白人夫婦說，今年父親節，這家餐廳比上一年火爆，這與現下大家似乎覺得疫情已近尾聲，所以不懼餐廳漲價，也敢出來消費了。

除了餐廳生意較好，一些華人社區的烘焙店、鮮花店生意也比平時多幾成。有的鮮花店顧客喜歡的鮮花已經所剩無幾，甚至有業者說，抱歉，沒有時間接受採訪。