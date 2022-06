洛縣助理檢長：血案因他造成 賈斯康應下台

洛杉磯地區罷免檢察長賈斯康風起雲湧,尤其是日前艾爾蒙地兩名警察被一名提前釋放的慣犯槍殺後,群情激憤,支持罷免隊伍迅速壯大,各地簽名如火如荼。(記者楊青/攝影)

洛杉磯 縣地檢署助理檢察長拉斯汀(Jason Lustig)表示,近日被賈斯康提前釋放出獄的慣犯射殺了艾爾蒙地兩名警察 ,該震撼性慘案絕非偶然。賈斯康上台以來,洛杉磯地區每天都在發生本可避免的悲劇和血案,賈斯康必須下台。

拉斯汀18日和他的華人太太Sharon專程前往哈岡參與支持罷免 賈斯康簽名活動。他表示,罷免簽名搜集行動進展順利,目前搜集到的簽名總數超過57萬人提前達標。但其中部分簽名可能不合格,所以需要繼續徵集20%(11萬5000左右)的額外簽名以防意外,所以必須在剩下的18天内再接再厲。

拉斯汀表示,罷免賈斯康組織同時向160萬選民寄送了簽名書,所以民眾也可以在家簽名後寄回來。目前已收到很多民眾的簽名回信。他對這次獲得足夠簽名,最後成功舉辦罷免賈斯康特別選舉相當有信心。

對於一些民眾擔心簽名可能暴露隱私甚至遭到打擊報復,拉斯汀解釋,所有簽名都將送往位於西洛杉磯的支持罷免賈斯康委員會(The Committee to support the recall of district attorney George Gascon),然後由該委員會一起轉交到洛杉磯縣選務局,絕對不會分散到洛杉磯縣地檢署,簽名民眾不會成爲潛在的被報復對象。此外,所有幫助搜集簽名的義工都經過嚴格培訓,對簽名人的資訊嚴格保密,包括整個簽名過程都用紙片遮擋,以免洩密。

拉斯汀表示,去年罷免賈斯康失敗,去年主要是大家分頭行動缺乏統一組織,雷聲大雨點小。但今年的策略大不同,有三大特點:一是更有組織;二是有更多資金;三是最重要的一點,更多公眾瞭解了賈斯康對公眾安全的危害,造成了洛杉磯地區暴力犯罪和死亡大量增加。

尤其是日前艾爾蒙地兩名警察被槍殺後,群情激憤。但拉斯汀表示,這絕不是洛杉磯地區僅有的慘案,事實上賈斯康上台之後,洛杉磯地區每天都在發生很多本來可以避免的悲劇和血案。因此,賈斯康必須下臺。

最近另一個爆炸性的案子是一名17歲少年在數年前的雙屍命案謀殺罪成立,賈斯康在沒有安全保障的情況下,輕易允許該犯提前出獄。前不久,該犯再次殺人,賈斯康負有連帶責任。

拉斯汀表示,現在賈斯康面對公眾怒潮,試圖想要推脫責任,但98%的檢察官旗幟鮮明反對他。他比喻說,賈斯康的所作所爲,就像一個消防局長上台後,推出了一項用汽油代替水去滅火的新政策。大家都知道,這樣一定是火上加油,危害慘重;但他卻説,這樣做從長期來説將會省錢。但大家都知道,在省錢之前,所有的東西都已毀滅。