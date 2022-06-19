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洛縣助理檢長：血案因他造成 賈斯康應下台

記者楊青／洛杉磯報導
洛杉磯地區罷免檢察長賈斯康風起雲湧，尤其是日前艾爾蒙地兩名警察被一名提前釋放的慣犯槍殺後，群情激憤，支持罷免隊伍迅速壯大，各地簽名如火如荼。（記者楊青／攝影）
洛杉磯地區罷免檢察長賈斯康風起雲湧，尤其是日前艾爾蒙地兩名警察被一名提前釋放的慣犯槍殺後，群情激憤，支持罷免隊伍迅速壯大，各地簽名如火如荼。（記者楊青／攝影）

洛杉磯縣地檢署助理檢察長拉斯汀（Jason Lustig）表示，近日被賈斯康提前釋放出獄的慣犯射殺了艾爾蒙地兩名警察，該震撼性慘案絕非偶然。賈斯康上台以來，洛杉磯地區每天都在發生本可避免的悲劇和血案，賈斯康必須下台。

拉斯汀18日和他的華人太太Sharon專程前往哈岡參與支持罷免賈斯康簽名活動。他表示，罷免簽名搜集行動進展順利，目前搜集到的簽名總數超過57萬人提前達標。但其中部分簽名可能不合格，所以需要繼續徵集20%（11萬5000左右）的額外簽名以防意外，所以必須在剩下的18天内再接再厲。

拉斯汀表示，罷免賈斯康組織同時向160萬選民寄送了簽名書，所以民眾也可以在家簽名後寄回來。目前已收到很多民眾的簽名回信。他對這次獲得足夠簽名，最後成功舉辦罷免賈斯康特別選舉相當有信心。

對於一些民眾擔心簽名可能暴露隱私甚至遭到打擊報復，拉斯汀解釋，所有簽名都將送往位於西洛杉磯的支持罷免賈斯康委員會（The Committee to support the recall of district attorney George Gascon），然後由該委員會一起轉交到洛杉磯縣選務局，絕對不會分散到洛杉磯縣地檢署，簽名民眾不會成爲潛在的被報復對象。此外，所有幫助搜集簽名的義工都經過嚴格培訓，對簽名人的資訊嚴格保密，包括整個簽名過程都用紙片遮擋，以免洩密。

拉斯汀表示，去年罷免賈斯康失敗，去年主要是大家分頭行動缺乏統一組織，雷聲大雨點小。但今年的策略大不同，有三大特點：一是更有組織；二是有更多資金；三是最重要的一點，更多公眾瞭解了賈斯康對公眾安全的危害，造成了洛杉磯地區暴力犯罪和死亡大量增加。

尤其是日前艾爾蒙地兩名警察被槍殺後，群情激憤。但拉斯汀表示，這絕不是洛杉磯地區僅有的慘案，事實上賈斯康上台之後，洛杉磯地區每天都在發生很多本來可以避免的悲劇和血案。因此，賈斯康必須下臺。

最近另一個爆炸性的案子是一名17歲少年在數年前的雙屍命案謀殺罪成立，賈斯康在沒有安全保障的情況下，輕易允許該犯提前出獄。前不久，該犯再次殺人，賈斯康負有連帶責任。

拉斯汀表示，現在賈斯康面對公眾怒潮，試圖想要推脫責任，但98%的檢察官旗幟鮮明反對他。他比喻說，賈斯康的所作所爲，就像一個消防局長上台後，推出了一項用汽油代替水去滅火的新政策。大家都知道，這樣一定是火上加油，危害慘重；但他卻説，這樣做從長期來説將會省錢。但大家都知道，在省錢之前，所有的東西都已毀滅。

洛杉磯地區罷免檢察長賈斯康聯署運動風起雲湧，尤其是日前艾爾蒙地兩名警察被一名提前...
洛杉磯地區罷免檢察長賈斯康聯署運動風起雲湧，尤其是日前艾爾蒙地兩名警察被一名提前釋放的慣犯槍殺後，群情激憤，支持罷免隊伍迅速壯大，各地簽名如火如荼。（記者楊青／攝影）

洛杉磯 罷免 警察

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