兩警員之死引發眾怒 華人連署罷免賈斯康暴增

洛杉磯地區罷免檢察長賈斯康（George Gascón）風起雲湧，支持罷免組織在提前突破56萬6857個目標簽名後再接再厲，各地簽名如火如荼。（記者楊青／攝影）

洛杉磯 地區罷免 檢察長賈斯康（George Gascón）風起雲湧，支持罷免組織在提前突破56萬6857個目標簽名後，又遭遇艾爾蒙地兩名警察 被一名獲得賈斯康提前釋放的慣犯槍殺後，群情激憤，支持罷免隊伍迅速壯大，各地簽名如火如荼。

聖蓋博谷華人社區的罷免簽名運動，本周末出現了超乎預期的熱潮，聖蓋博、鑽石吧、哈仙達岡等華洋簽名攤位的人流絡繹不絕，不少民眾表示，之前還認爲事不關己，現在警察都被打死好幾個，老百姓的安全更是在犯罪者掌股之中，賈斯康必須早日下臺。

洛杉磯地區罷免檢察長賈斯康（George Gascón）風起雲湧，支持罷免組織在提前突破56萬6857個目標簽名後再接再厲，各地簽名如火如荼。（記者楊青／攝影）

活躍人士鄧洪、方孝偉、張國興、莊佩源、羅再陵等以及大批來自哈岡、鑽石吧、核桃、惠提爾的義工，18日上午到達哈岡華興保險和Vons廣場擺攤，徵集簽名，短短兩小時就收穫近200個簽名，一些民眾還特別將簽名表格帶回家，準備發動周遭朋友和鄰居一起加入簽名行動。

洛杉磯地區罷免檢察長賈斯康（George Gascón）風起雲湧，支持罷免組織在提前突破56萬6857個目標簽名後再接再厲，各地簽名如火如荼。（記者楊青／攝影）

鄧洪律師表示，賈斯康在舊金山，將舊金山治安搞亂，他跟選民說，他的媽媽年邁要回洛杉磯，沒想到激進派選他來角逐洛杉磯檢察長。激進派認為，司法體制不公，非裔和拉丁裔受到不公待遇，導致監獄中少數族裔囚犯比例奇高。賈斯康2020年12月上台後，對犯罪不設保釋金，對有前科的既往不咎，不管是否觸犯重罪，只要未滿18歲，一律不以成人定罪。這些政策牢牢綁住了檢察官的手，檢察官們要麽違反加州刑法，要不就是違反上司的命令，這是爲什麽98%的檢察官站出來要求罷免自己的老闆賈斯康。

鄧洪認為，艾爾蒙地兩名警察遭槍殺事件驚醒了更多民眾，越來越多華人意識到，如果檢察官不能有效起訴犯罪的話，警察的工作也是形同虛設，最終形成惡性循環。

張國興認為，現在洛杉磯地區治安如此之差，因為賈斯康給了犯罪通行證，禍害大眾，現在大家必須團結起來，要將這些犯罪通行證收回來。

作爲華興保險公司創辦人和老闆，張國興表示，賈斯康950元不起訴的政策，相當於允許偷搶拿的合法性，這些犯罪不用坐牢，暢行無阻，不僅商家損失慘重，保險公司損失更加慘重。

他表示，過去一周洛杉磯地區三個警察被前科累累的罪犯襲擊，兩死一重傷，這種事情一再發生，禍起賈斯康的縱容政策。他相信大家的力量集合起來，這次的罷免行動一定會有結果。只有罷免賈斯康，檢察官才能依法起訴，警察才有執法的信心，公共安全才能恢復常態，民眾和商家的安全才能重返正軌。

羅省中華總商會主席莊佩源表示，公共安全不是那個黨派的事情，而是不分黨派事關所有民眾的利益，檢察長的位置不應該是對黨派負責，而應該將人民和公眾利益放在第一。但是近年來民選官員的黨派利益傾向愈來愈嚴重，老百姓的利益被擺到一邊，非常不應該。

他認為，賈斯康兩年前的獲勝和現在的兩次罷免也是對選民很大的教育，選民投票一是要真正瞭解候選人，二是要真正瞭解提案的内容，比如47號案當初能夠順利通過，民眾自食苦果就是慘痛教訓。