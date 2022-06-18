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加州槍械強制責任險議案 捲土重來

編譯組／綜合報導
加州新議案計畫增加槍械強制責任險。（美聯社）
加州新議案計畫增加槍械強制責任險。（美聯社）

紐約、德州槍殺事件後，加州近日也發生幾起槍殺事件，加州參議員斯金納（Nancy Skinner）近日提出持槍者應該加保責任險的議案，她強調，槍械造成的傷亡已經超過交通事故，但是購買槍械卻沒有要求加保責任險，槍械暴力的後果不該再由納稅人、遺族、雇主與社區承擔了，擁槍派該是負起相對責任的時候了。

如果正式立法，加州將成全美第一個要求槍枝強制險的州，賠償範圍包括槍械的過失與意外傷害。紐約州正在考慮類似規定，加州聖荷西2022年1月已經通過槍枝強制險的單行法規。

斯金納另外的一項提案，則計畫要求擁有槍枝者在造成財產損失、傷害或死亡時負起民事賠償責任，該案同樣要求槍主應該投保責任險，以分擔他們過失或意外傷害的賠償責任。該案同時要求，一旦槍主因故遭到警察攔停時，必須在所攜槍械外，附上保險證明。

Gun Owners of California的執行董事Sam Paredes強調，不會有保險公司願意承保的槍械過失險的，而且上述提案恐已違背憲法第二修正案，因為該案要求購槍者在滿足位階更低的法律要求後，才能實現憲法權力。Sam Paredes另外也反對斯金納的另一提案，主張該案將增加槍主財務負擔，包括購槍與買子彈時的消費稅。

斯金納第二項提案預計對手槍課徵10%的消費稅，長槍、子彈與部件課徵11%的消費稅。去年曾經提過類似草案的加州眾議員萊文（Marc Levine）當時預估每年增加的1億1800萬元稅收，可以挹注槍械暴力防制專案。

但是因為萊文的提案涉及加稅，因此必須獲得三分之二多數決，最後差了四票闖關失敗。加州今年還有其他許多與槍枝相關的議案正要提交討論，包括簡化控告槍械製造商的程序，以及允許公民對走私非法槍械提告。

加州 保險 警察

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