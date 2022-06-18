幽靈槍氾濫 巴沙迪那市將立法管控

網購槍枝組裝套裝非常容易。（網購頁面截圖）

全國範圍近來發生多起大規模槍擊事件，槍枝暴力再一次成為熱點議題。南加地方警局發現不少槍械或街頭收繳的槍枝，都是沒有序列號的「幽靈槍」（ghost gun）。如今從網上購買DIY套件和工具，就能組裝出一把手槍甚至AR-15或AK-47之類的突擊式步槍，而許多地方法律法規都未有完善的規範。

巴沙迪那市議會近來討論「幽靈槍」的法規，市民們才驚覺，持有如此可怕的槍枝或組裝套件，懲罰可能只是罰款500元而已，甚至都不算是犯罪行為，只屬於違法，罰金和駕車超速罰單也差不多。

巴市公共安全委員會本周一致批准了一項提案，將修改巴市的法規，將擁有幽靈槍和幽靈槍組裝套件定性為犯罪行為。如果市議會批准，將建議對此類行為的處罰，加重為縣或市監獄服刑一年和1000元罰款。

所謂的幽靈槍，是由未受管制的槍枝套件製成的自製槍枝，而幽靈槍套件是槍枝的機閘部分，只要再添加幾個銷釘和小型加工的小孔就可以組裝槍枝了。只要簡單搜索，就會發現有許多網站都在兜售這些配件，品質良莠不齊。甚至有經驗者還可以下載圖紙，自己用3D打印機在家打印。雖然拜登 政府從去年開始一直在試圖立法，但一直遭遇阻力。拜登總統今年4月推出槍枝管制新規的最終版本，針對沒有序列號或私人組裝的「幽靈槍」嚴加管制。

但組裝套件卻還沒有管制，司法部 長加蘭德(Merrick Garland)4月也曾表示，禁賣幽靈槍組裝零件是他任內的目標之一。目前聯邦和州法律都沒有規範幽靈槍套件，但也沒有確認它們是合法的。

巴市警察 局的數據顯示，去年在該市繳獲的槍枝中有14%以上是幽靈槍，而這一數字在本年度趨於接近16%。可是關於誰出售或購買幽靈槍的信息知之甚少，由於它沒有序列號，幽靈槍無法追溯它的來源。

該市警方在一份報告中寫道：「執法人員正在從法律禁止擁有槍枝的那些人手中，收回了越來越多的自製、未序列化的槍枝。任何人製造槍枝都比以往任何時候都更容易、更便宜。借助在線訂購的DIY套件和一些常用工具，新手可以在短短幾個小時內製造出Glock 19之類的手槍或AR-15或AK-47之類的突擊式步槍」。

報告還表示，「幽靈槍的盛行及其對槍枝法律造成嚴重破壞的可能性是可以預見的，而沒有對未成品的機閘進行規範，這是幽靈槍的基石。在沒有採取行動解決這一威脅的情況下，全國、州、縣和市的利益相關者必須尋找解決方案。一種解決方案是制定將此類行為定為刑事犯罪的法律」。

雖然一些售賣自製槍套裝的公司，鼓勵買家購買後向司法部（DOJ）註冊獲得序列號，但普通的槍枝愛好者，大多傾向於購買來自正規渠道、且品質穩定可靠的大品牌槍枝。但因幽靈槍沒有序列號，無法追查，因此受到犯罪分子的青睞。