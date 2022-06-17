洛杉磯市中心公寓 治安差難漲價

屢次降價卻無人問津的公寓房所在大樓，掛牌價49萬，目前已降至46萬8000元。（受訪者提供）

疫情 兩年多來，南加房價 的漲幅不斷刷新歷史紀錄，即便現在房市有所降溫，但大部分地區的房價依然居高不下。但有房產經紀指出，洛杉磯市中心一些地段的公寓房不漲反跌，房主多次降價出售，卻少有人問津。

LCS房地產投資公司經理林友仁（Johans Lin）最近正在經手洛市中心的一套公寓房，房子靠近Market Lofts，因房主急需置換房產，希望賣掉這套房子作為新房的首付款。一個月前，這套一室一衛的公寓房掛牌價49萬，但無人出價，幾周後降價到48萬，還是沒人要買。最近幾天，經紀林友仁與房主商量後再次降價，目前價格是46萬8000元。

從Zillow的歷史紀錄來看，這套面積720平方呎的公寓，2007年成交價格是46萬，也就是說，15年後的今天，房價幾乎沒有上漲，這在南加各地房價成倍增長的大環境下，實屬少見。同樣情況也發生在洛市中心另一套公寓，今年3月，林友仁幫助客戶出售，「這套房子屋況較差，因此開價45萬，後來42萬賣掉，期間上市四個多月最終才出手。」

為何市中心某些地段的房子十幾年沒有漲價，如今更是難以出手？林友仁說，目前同幢大樓就有五、六套公寓出售，賣家競爭壓力大。他認為，公寓房漲幅本就較少，疫情更是導致市中心就業市場大傷元氣，至今沒有恢復，「很多人選擇遠程上班不再住這裡，需求減少是房子難出手的重要原因。」

同時，也有業內人士認為，最近幾年洛市中心遊民增多，治安環境越來越差，這也是附近房市冷清的原因，「在過去的十年，這裡曾經是很多年輕人熱捧的居住地，因為生活便利，又非常熱鬧，人們喜歡住在市中心，但糟糕的治安讓很多人選擇離開。」

林友仁指出，他經手的這套公寓房，因為緊挨著一個大型超市，遊民出沒較多，而一街之隔的另外一處公寓樓，環境就相對好多了， 「這套房子的物業管理費比較貴，一個月780元，這也是很多人不願入手的原因之一。 」

對於目前的房市，利率 調整後還貸壓力增加，很多買家選擇離市；而對於賣家來說，因為擔心利率在未來一段時間繼續上漲，買房的人會越來越少，一些急需獲利的房主就願意降價出手。

Realtor.com 高級經濟學家 George Ratiu 表示，「對於有耐心且可以等待的買家來說，在幾個月內，很可能會看到一個非常不同的房地產市場。」林友仁也認為，房價在未來一段時間會有所下降，「市場肯定會不斷調整，漲到一定幅度，需求量降低，房價自然就會下降。」

但林友仁相信，這一波可能面臨的房價調整，與2008年的房市崩盤完全不同，因為人們現在有所預警，「利率調整導致房市降溫，這些都在可知範圍內，大家都有所準備。而且過去12年貸款審核比較嚴格，買家需要支付首付，即使房價下跌，也還會有淨值，因此不會像08年一樣出現恐慌性拋售。」