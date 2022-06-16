赴中簽證開放 美籍華人落淚：終於可回家看媽媽

赴中簽證重新開放，南加美籍華人聽聞落淚，「終於可以回家看媽媽了」。（Unsplash.com）

時隔兩年，中國重新開放簽證 申請，包括疫情 嚴重期間暫停的探親和團聚簽證，都再次被列入受理範圍。南加美籍華人 第一時間聽到這個消息後欣喜落淚，「兩年多了，終於等到這一天，我可以回家看母親了，她有老年癡呆症，都已經不認識我。」

家住洛杉磯縣巴沙迪那市（Pasadena）的美籍華人Sara，6月14日這一天接到朋友電話，被告知探親簽證申請重新開放，Sara在電話中一時沒有反應過來，直到朋友反覆強調，「你可以回中國了，不用再擔心簽證問題。」Sara聽聞消息後陷入長久的沉默，之後便在電話那頭掩面哭泣，「我這是開心的淚水，」她說，「兩年多了，我終於可以回國看媽媽了。」

Sara的父母住在中國內地的一個小城縣，兩老都已年過八旬。疫情前，Sara每年回國探望父母，陪伴他們度過一段時間，「我和妹妹都在國外長期定居，父母年紀大了，越來越孤單，每年就盼著我們能回去幾個月。」但自從新冠疫情爆發後，這樣的陪伴成為奢望。

2020年3月28日起，中國暫停持有效中國簽證、居留許可的外國人入境，基本上只允許出於奔喪、探望危重病親屬等人道主義原因才給予簽證。已入美籍的Sara因此被拒國門之外，她說這兩年多來，無時無刻不想著回家看望年邁的父母，「我心裡愧疚，覺得自己不孝，他們年紀這麼大了，身體不好，卻沒有子女在身邊照顧。」

因為疫情的原因，Sara的父母基本上居家，很少外出，自去年開始，母親出現老年癡呆的跡象，經常忘事，甚至Sara打電話給她，母親也會忘記女兒的名字。 Sara因此更加自責，「媽媽都不記得我了，孩子不在身邊，很少有人陪著說話，她記性越來越差，老年癡呆症狀很嚴重，甚至有沒有打過新冠疫苗都不知道。」

面對母親的病症，Sara曾嘗試申請因人道主義原因的特別赴華簽證，但這種緊急簽證只允許包括奔喪、探望危急重病的在華親屬等情況，Sara的母親雖患有老年癡呆，但不至於病危，「這種簽證需提供病危通知書、醫院證明，我母親的情況不符合這個條件。」在過去的一段時間，Sara情緒非常低落，她說：「我經常會想起一首詩，十年生死兩茫茫，不思量，自難忘。年少讀詩不懂其中意思，這兩年深刻體會到了，我都有過最壞的打算，再也見不到母親。」

中國駐美使館近日發布最新通告，調整美國公民赴中簽證受理範圍，其中包括恢復探親和團聚簽證，這個消息讓Sara徹夜難眠，她第一時間打電話告訴父母，說自己很快就能回來看他們了。「我知道回家的路還很難，機票很貴，聽說也很難買，回去後要接受酒店隔離，但再難我都要回家看自己的父母。」

Sara的經歷並不少見，很多在美華人聽聞這個消息後都歡呼雀躍，社交媒體平台上更是有眾多留言。有人說，「簽證開放是一個大好消息，說明曙光來了，接下來回國越來越有希望了。」也有人提出自己的擔憂，「航班不恢復，隔離不取消，回國之路依然還是很難啊。」