罷免賈斯康 華人冷漠 義工感慨

罷免賈斯康(George Gascon)連署簽名義工團隊在華人社區擺攤搜集支持簽名,希望在7月6日截期前達到56萬6857個簽名目標,推動罷免選舉。(記者楊青/攝影)

二度罷免 賈斯康(George Gascon)連署簽名截期剩下最後三周,華人 義工吐槽華人政治冷感。不少在一線搜集簽名的義工表示,華人民眾對政治的冷感超過想像,如果大家都認為公共安全和罷免行動事不關己,洛杉磯 的公共治安在目前已哀鴻遍野的情況下繼續惡化,並非不可能。

罷免洛杉磯縣地檢署檢察長賈斯康行動在去年失敗後捲土重來。按法律要求,罷免行動需要在今年7月6日之前獲得56萬6857個簽名,這些簽名必須為洛杉磯縣選民。

洛杉磯縣地檢署助理檢察長拉斯汀(Jason Lustig)表示,如果在此一日期之前達到簽名人數,洛縣將在今年12月8日至2023年1月15日之間擇日舉辦一次特別選舉,由洛杉磯地區選民票決賈斯康是否留任。如果在7月6日未達到簽名數,則罷免行動再次失敗,賈斯康將繼續保留其位置。

「如果以目前華人社區簽名情況作為範本,此次罷免行動能夠成功並不十分樂觀」,相當部分在一線搜集簽名的華人義工表示,從數月來華人參與罷免賈斯康的連署簽名行動看,很多華人對政治相當冷漠,甚至涉及自己利益議題也表現得漠不關心,讓人非常無奈。

家住聖蓋博的鐵桿華人義工Nancy,去年到今年一直是罷免賈斯康連署團隊成員,每個星期六貢獻時間前往華人聚居地擺攤搜集支持罷免簽名。她表示,主動來簽名的華人少之又少,有時她看到大群的華人經過,或看到從超市或餐館出來的華人,會主動上前説明罷免賈斯康對社區治安的重要性,「但十個人中大概有八個加快脚步離開,客氣的啊啊兩聲,不客氣的還會反問:關我什麽事?」

Nancy表示,她從中國來美20多年,眼看自己的社區問題愈來愈多,治安變壞,鄰里關係緊張,晚上不敢出門散步,美國已不是當年的美國,這些都是她願意共享心力參加義工罷免賈斯康的原因。

家住羅斯密的華人義工Annie表示,她所認識的華人義工中,這兩年幾乎沒有誰家能夠倖免不被偷被盜。她家去年聖誕節在光天化日之下被三男一女團夥偷竊,家中錄像顯示,偷盜團夥先將一個籃球扔到她家後院,發現沒人反應之後,越牆而入,偷走兩輛自行車、工具和油漆。而她家剛剛搬走租客的鄰居家,同日也被洗劫一空。

Annie說,不久前,她們義工團隊一名華人義工剛到艾爾蒙地圖書館一個多小時,停在車場的汽車也被砸破窗門,車中的包包不翼而飛。還有華人義工被偷汽車消音器,報警才知道這種情況太多太多。

「公共治安每況愈下,痛苦指數不斷增加」,她表示,很多華人都在抱怨治安不靖,害怕被偷被搶,卻不思考原因,更完全沒有反擊行動,也不知道手中選票和改變現狀有什麽關係。選民教育迫在眉睫。

罷免連署行動的華人義工們表示,一些民眾可能擔心簽名會引來個人資訊洩露,事實並非如此,他們在受訓時都特別接受保密訓練。而且罷免簽名只需要簽名和住家地址,並不要求社會安全號碼等資訊。

洛杉磯地區支持罷免賈斯康委員會(The Committee to support the recall of district attorney George Gascon) 統計到6月1日,洛杉磯地區已有超過50萬選民簽署罷免賈斯康的請願書;同時,洛杉磯地區檢察署大約有98%檢察官投票支持罷免賈斯康。此外,洛縣34個城市議會通過決議案,對賈斯康和他的改革投下不信任票,呼籲洛杉磯地區司法改革,選舉一位能夠完成這項工作、保護公眾並遵守法律的地區檢察長。

罷免賈斯康簽名徵集也同時在www.recalldageorgegascon.com進行,並擴大義工團隊。簽名搜集行動在大洛杉磯地區分成七個區同時展開,分別是洛杉磯中區424-273-1621,南灣地區310-863-7970,中部城市951-4736625,聖蓋博谷626-893-5168,聖費南度谷818-912-9964,西區949-4053125,羚羊谷818-853-2567。