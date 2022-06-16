我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

國會暴亂前一天 共和黨議員帶人參觀 遭調查鎖定

川普、拜登都出局 2024大選 馬斯克表態挺德桑提斯

罷免賈斯康 華人冷漠 義工感慨

記者楊青／洛杉磯報導
罷免賈斯康（George Gascon）連署簽名義工團隊在華人社區擺攤搜集支持簽名，希望在7月6日截期前達到56萬6857個簽名目標，推動罷免選舉。（記者楊青／攝影）
罷免賈斯康（George Gascon）連署簽名義工團隊在華人社區擺攤搜集支持簽名，希望在7月6日截期前達到56萬6857個簽名目標，推動罷免選舉。（記者楊青／攝影）

二度罷免賈斯康（George Gascon）連署簽名截期剩下最後三周，華人義工吐槽華人政治冷感。不少在一線搜集簽名的義工表示，華人民眾對政治的冷感超過想像，如果大家都認為公共安全和罷免行動事不關己，洛杉磯的公共治安在目前已哀鴻遍野的情況下繼續惡化，並非不可能。

罷免洛杉磯縣地檢署檢察長賈斯康行動在去年失敗後捲土重來。按法律要求，罷免行動需要在今年7月6日之前獲得56萬6857個簽名，這些簽名必須為洛杉磯縣選民。

洛杉磯縣地檢署助理檢察長拉斯汀（Jason Lustig）表示，如果在此一日期之前達到簽名人數，洛縣將在今年12月8日至2023年1月15日之間擇日舉辦一次特別選舉，由洛杉磯地區選民票決賈斯康是否留任。如果在7月6日未達到簽名數，則罷免行動再次失敗，賈斯康將繼續保留其位置。

「如果以目前華人社區簽名情況作為範本，此次罷免行動能夠成功並不十分樂觀」，相當部分在一線搜集簽名的華人義工表示，從數月來華人參與罷免賈斯康的連署簽名行動看，很多華人對政治相當冷漠，甚至涉及自己利益議題也表現得漠不關心，讓人非常無奈。

家住聖蓋博的鐵桿華人義工Nancy，去年到今年一直是罷免賈斯康連署團隊成員，每個星期六貢獻時間前往華人聚居地擺攤搜集支持罷免簽名。她表示，主動來簽名的華人少之又少，有時她看到大群的華人經過，或看到從超市或餐館出來的華人，會主動上前説明罷免賈斯康對社區治安的重要性，「但十個人中大概有八個加快脚步離開，客氣的啊啊兩聲，不客氣的還會反問：關我什麽事？」

Nancy表示，她從中國來美20多年，眼看自己的社區問題愈來愈多，治安變壞，鄰里關係緊張，晚上不敢出門散步，美國已不是當年的美國，這些都是她願意共享心力參加義工罷免賈斯康的原因。

家住羅斯密的華人義工Annie表示，她所認識的華人義工中，這兩年幾乎沒有誰家能夠倖免不被偷被盜。她家去年聖誕節在光天化日之下被三男一女團夥偷竊，家中錄像顯示，偷盜團夥先將一個籃球扔到她家後院，發現沒人反應之後，越牆而入，偷走兩輛自行車、工具和油漆。而她家剛剛搬走租客的鄰居家，同日也被洗劫一空。

Annie說，不久前，她們義工團隊一名華人義工剛到艾爾蒙地圖書館一個多小時，停在車場的汽車也被砸破窗門，車中的包包不翼而飛。還有華人義工被偷汽車消音器，報警才知道這種情況太多太多。

「公共治安每況愈下，痛苦指數不斷增加」，她表示，很多華人都在抱怨治安不靖，害怕被偷被搶，卻不思考原因，更完全沒有反擊行動，也不知道手中選票和改變現狀有什麽關係。選民教育迫在眉睫。

罷免連署行動的華人義工們表示，一些民眾可能擔心簽名會引來個人資訊洩露，事實並非如此，他們在受訓時都特別接受保密訓練。而且罷免簽名只需要簽名和住家地址，並不要求社會安全號碼等資訊。

洛杉磯地區支持罷免賈斯康委員會（The Committee to support the recall of district attorney George Gascon） 統計到6月1日，洛杉磯地區已有超過50萬選民簽署罷免賈斯康的請願書；同時，洛杉磯地區檢察署大約有98%檢察官投票支持罷免賈斯康。此外，洛縣34個城市議會通過決議案，對賈斯康和他的改革投下不信任票，呼籲洛杉磯地區司法改革，選舉一位能夠完成這項工作、保護公眾並遵守法律的地區檢察長。

罷免賈斯康簽名徵集也同時在www.recalldageorgegascon.com進行，並擴大義工團隊。簽名搜集行動在大洛杉磯地區分成七個區同時展開，分別是洛杉磯中區424-273-1621，南灣地區310-863-7970，中部城市951-4736625，聖蓋博谷626-893-5168，聖費南度谷818-912-9964，西區949-4053125，羚羊谷818-853-2567。

罷免賈斯康（George Gascon）連署簽名義工團隊在華人社區擺攤搜集支持簽...
罷免賈斯康（George Gascon）連署簽名義工團隊在華人社區擺攤搜集支持簽名，希望在7月6日截期前達到56萬6857個簽名目標，推動罷免選舉。（記者楊青／攝影）
罷免賈斯康（George Gascon）連署簽名義工團隊在華人社區擺攤搜集支持簽...
罷免賈斯康（George Gascon）連署簽名義工團隊在華人社區擺攤搜集支持簽名，希望在7月6日截期前達到56萬6857個簽名目標，推動罷免選舉。（記者楊青／攝影）

華人 罷免 洛杉磯

上一則

洛縣政委員會 探討從嚴管制槍枝

下一則

2警處理家暴殉職 嫌犯惡貫滿盈卻提早釋放被擊斃

延伸閱讀

聖蓋博谷東區招募治安義工、義警

聖蓋博谷東區招募治安義工、義警
博徹思被罷免 賈斯康危矣

博徹思被罷免 賈斯康危矣
連署差5萬 罷免賈斯康委員會周末14場活動 趕7月6日前達標

連署差5萬 罷免賈斯康委員會周末14場活動 趕7月6日前達標
罷免賈斯康選舉 簽名人數還差5萬

罷免賈斯康選舉 簽名人數還差5萬
博徹思之後 罷免檢察長 下一個是賈斯康

博徹思之後 罷免檢察長 下一個是賈斯康
被告怕賈斯康下台 急著要認罪減刑

被告怕賈斯康下台 急著要認罪減刑

熱門新聞

台灣僑委會副委員長徐佳青(中)與洛杉磯僑胞敬酒聯誼。（記者張庭瑜／攝影）

徐佳青副委員長訪洛帶來驚喜 僑胞7月返台 隔離逐步放寛

2022-06-11 14:04
黃石公園2021年有超過480萬人次參觀。（記者張宏／攝影）

黃石公園34年首次關閉 很多華人被害慘了

2022-06-14 20:12
Target清倉大促，真的便宜嗎？（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱直擊Target清倉大甩賣 這些商品超划算

2022-06-10 14:48
隨著近期房貸利率飆升，房市開始逐漸冷清。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱華人區房價也降了 未來要跳水？

2022-06-14 21:16
南巴沙迪那房子5月出售，開價119萬，買家加價10萬全現金成交。（受訪者提供）

房貸利率飆升搶房不再 南加屋主降價賣

2022-06-14 02:20
有一些跡象表明，火熱的美國房地產市場開始放緩。（記者邵敏／攝影）

房產市場降溫 買屋再等數月有更多降價

2022-06-09 16:42

超人氣

更多 >
華郵：若經濟衰退無法避免 靠這7準則做好財務因應

華郵：若經濟衰退無法避免 靠這7準則做好財務因應
彭博：特斯拉電動車龍頭地位 兩年內可能讓給這家車廠

彭博：特斯拉電動車龍頭地位 兩年內可能讓給這家車廠
已打兩劑補強針 美首席防疫專家佛奇確診新冠肺炎

已打兩劑補強針 美首席防疫專家佛奇確診新冠肺炎
Fed一口氣調高利率3碼 1994年來最大幅度

Fed一口氣調高利率3碼 1994年來最大幅度
前晚還夜跑 曠視研究院長孫劍45歲猝死 AI業內震驚

前晚還夜跑 曠視研究院長孫劍45歲猝死 AI業內震驚