飛車、跳火海、撞擊玻璃 替身演員功夫了得

Fatih Ugurlu（右）在電影「功夫瑜伽」中扮演成龍（左）的替身。（Fatih Ugurlu提供）

以1937年南京淪陷為背景的2011年中美合資大片「金陵十三釵（The Flowers of War）」，男主角John Miller（Chritian Bale扮演）在戰火中許多令觀眾難忘的中遠景和背影鏡頭，實際上是好萊塢 特技演員Fatih Ugurlu的精彩演出，這位來自土耳其的替身演員不僅活躍於好萊塢，也因為太太是華人之故，與中國和洛杉磯華人電影 圈關係熟絡。

Ugurlu每天至少跑四到五哩，然後是游泳、自行車以及各種攀、跳和拉伸柔軟度訓練，身體一直保持在最佳狀態。（Fatih Ugurlu提供）

Fatih Ugurlu（左一）在「金陵十三釵」中扮演男主角John Miller（Chritian Bale扮演，左二）替身，導演張藝謀（右二）直說「太像了！」（Fatih提供）

Fatih Ugurlu的老丈人是鳳凰衛視創辦人之一、前香港鳳凰衛視中文台台長王紀言，他和太太小喆2020年來美定居。

生長在伊斯坦布爾的Fatih，2003年17歲高中畢業時，第一次在土耳其一部知名電視連續劇擔任一個被人打倒的小角色，從此與電影替身結下緣分，他在伊斯坦布爾馬爾馬拉大學體育管理系畢業後，正式入行替身演藝。5呎11吋、170磅的運動型身材，兼具東方和西方交匯地區人種特有的兼容長相，加上各種特殊技能，使他入行不久即獲得許多角色。從「My War」、「The Lost Tomb」、「Ali and Nino」，從「Dragon Blade（天將雄獅）」到「功夫瑜伽」等等，十多年拍了近百部電影和電視劇，替身美國士兵、德國士兵、飛車、高中墜落、穿越火海、撞擊玻璃、深海潛水、解索逃生等等。

繼《Battle 4 Istanbul Connection》獲2010年洛杉磯AOF動作電影節最佳動作片後，又因在動作片《Skyfall》傑出的特技表演，榮獲2013年美國演員工會獎(SAG Screen Actors Guild) ，尤其與成龍和張藝謀等合作，為他如今在好萊塢發展奠定基礎。

「我從小就非常喜歡看香港功夫片」，Fatih說，當時在土耳其能夠看到的中國功夫片，他幾乎沒有錯過一部，每次看完電影回家路上，總是手舞足蹈，模仿片中各種動作。他回憶，從七、八歲開始，就爬眼睛所見所有能爬的地方，能直接往下跳的時候絕不會慢慢走，能動的時候都不會停下來。

做替身，導演主要看體型、身高和主角的相似度，頭髮和皮膚顏色以及動作也是重要因素；相似度越高，獲得替身機會越高。替身不用出臉，鏡頭都是中遠景和背影。

替身最挑戰的就是代替主角做各種最危險的動作，或者在最艱難的環境中替主角表演。Fatih上周拍的一部好萊塢影片，就是替男主角從二樓摔下來，「真的摔」，Fatih說，劇組在一樓放了些軟墊，減緩衝擊力，「對我來說這些都沒有什麼危險」。

危險標準有限度嗎？Fatih說，很大程度上由替身演員自己把握，如果替身演員感覺不舒服，就可以不做，或改用其他方式呈現。

Ugurlu每天至少跑四到五哩，然後是游泳、自行車以及各種攀、跳和拉伸柔軟度訓練，身體一直保持在最佳狀態。（Fatih Ugurlu提供）

Fatih曾經在一部電影中扮演飆車替身，汽車 高速撞擊後在空中翻滾四次，「當時我戴頭盔，整個身體被特殊材料固定在駕駛座位上，背部和膝蓋有特殊保護」。他說，駕駛位周邊是一個金屬杆做成的大籠子，確保人在汽車騰空翻滾和激烈撞擊時一直處於固定狀態，不會受傷，這場戲拍下來，Fatih安然無恙。

台上十分鐘，台下十年功，替身演員更是如此，不僅動作要表演精彩，還涉及人身安全。Fatih說，他每天都堅持跑四到五哩，然後是功夫、腿腳彈跳、攀岩、跨越障礙和柔韌度訓練，還要騎車和游泳等，「好在這些對我來說都是興趣愛好，非常好玩」。他說，因為身體和體型要求高，所以替身這一行很多人到中年之後改行，但一直保持到50、60歲依然活躍的替身演員，也大有人在。

和普通群演員不同，替身演員這一行在好萊塢被稱為特殊一行，有自己的「秘密社圈」，不僅需要特殊技能和經驗，還需成為演員工會會員，口碑也非常重要。很多劇組選角時不喜歡嘗試新手，對容易惹麻煩、不會保護自己，或不守紀律看到明星搶著合影的人，也非常慎重。

「競爭非常激烈」，Fatih表示，雖然他在中國和亞洲已參與大量演出，但仍能感受到初到好萊塢的壓力。「因為全世界最好的替身演員都在這裡」，一個角色可能數百上千人來應徵，所以必須非常努力，從小角色開始，一步一脚印，希望有一天能夠登上大舞台。

Fatih Ugurlu在電影中替身翻車。（Fatih Ugurlu提供）

Fatih Ugurlu在電影中替身翻車。（Fatih Ugurlu提供）