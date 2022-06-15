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藉口修廁所…竊賊4闖華人公司 第5度犯案被員工智退

記者張庭瑜／蒙特利公園市報導
公司調閱監控，查看擅闖者一舉一動。（Steve高提供）
公司調閱監控，查看擅闖者一舉一動。（Steve高提供）

蒙特利公園市（Monterey Park）某華資公司遭同一名竊賊闖入，頻率竟有四次之多。近日該名竊賊再次企圖入內，被該公司職員成功智退。

這個竊賊第一次來公司作案時，藉口修理廁所，偷走該公司幾台公用及員工私人筆電，還有多台電腦液晶螢幕，得手後從側門逃離。事後，該公司在建築內部走廊及多個辦公處，張貼監控視頻錄下的嫌犯頭像，警示員工。

圖像顯示，該名竊賊是拉丁裔，在第一次得手後，食髓知味，故技重演，數次籍口「修理廁所」，伺機窺探，總計有四次之多。該公司副總Steve高表示，第一次行竊時，公司於整修之際，聘用人員多為拉丁美裔，此外公司日常清潔人員也皆為拉丁裔，因而放鬆警惕，才會讓竊賊有機可趁。

由於先前的教訓，該公司除了正門以外，封鎖了其他所有出入口，迫使這名嫌犯進入公司時，只能由正門出入，而他詭異的行徑及來回觀察的模樣，讓公司職員警惕起來，主動盤問所為何來？讓竊賊一路由一樓到三樓都被監控中，並無機會下手，最後只得悻悻然走人。

據該公司職員的監控比對，這名竊賊疑似就是四年前得手成功的同名竊賊，除了這名嫌犯白天大膽混入公司行竊外，更有數名竊賊於半夜時分，來到該公司偷拿位於倉庫的擺放物品及切割該公司車輛的底部零件。

Steve高表示，公司於第一次遭竊時已通報警方，但警方除了做筆錄及採取指紋之外，並無其他作為，也無增派人員到場戒護。

據悉，類似的偷竊案件在大洛杉磯地區層出不窮，警方不作為也引起許多民眾的不滿和抗議聲浪。但許多警察也很無奈，他們解釋不是不願意抓捕竊賊嫌犯，而是洛杉磯縣檢察長賈斯康（Gascón）提出刑法改革後，偷竊財物價值950元以下，嫌犯不必坐牢，做完筆錄後放人。

擅闖者對公司的環節比較熟悉。（Steve高提供）
擅闖者對公司的環節比較熟悉。（Steve高提供）
擅闖者疑似為同一人。（Steve高提供）
擅闖者疑似為同一人。（Steve高提供）
公司周圍，還發生倉庫廢料被偷的行為。（Steve高提供）
公司周圍，還發生倉庫廢料被偷的行為。（Steve高提供）

洛杉磯 警察 蒙特利公園

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