房貸利率飆升搶房不再 南加屋主降價賣

南巴沙迪那房子5月出售，開價119萬，買家加價10萬全現金成交。（受訪者提供）

就在幾個月前，南加房市還非常火爆，房子一上市很快就能出手賣掉，而且多人搶一套房子，加價幾萬甚至十幾萬也很平常。但隨著房貸利率 飆升，買家需求降低，房市逐漸開始冷清，搶房場景不再，甚至不少房主開始降價賣房。

張女士這段時間一直在洛杉磯縣亞凱迪亞市（Arcadia）看房子，這是一個華人聚居、學區較好的城市。上個月她看中一套三居室的學區房，開價67萬4000元。她說，這個公寓房的價格比Zillow的估價便宜4萬左右，「房子地段好，就在孩子學校旁邊，公園、商場也近，而且這個價格吸引人，這兩年亞市很少有低於70萬的三房出手。」

最近幾個月利率不斷攀升，張女士因此算了一下，發現按照現在5.2%左右的利率，她如果買下這套房，貸款 月供大概2900元左右；如果幾個月前低利率時買的話，月供2100元，如今足足高了800元。雖然每月還貸壓力增加不少，但她說現在總價下降，也是好事。

只是這套房子唯一讓張女士不滿意的是小區環境不好，因此她想再看看其他房子，做一下比較。但沒想到的是，幾周後這套房子的掛牌價竟直接下降2萬4000元。「我趕緊聯繫房產經紀，準備把房子拿下，這麼便宜的價格以後不一定會有。」張女士感慨，之前火爆的房市多人加價搶房，短短幾個月，房市就發生這麼大的改變，現在不但沒人搶房，房主還主動降價。

LCS房地產投資 公司經理林友仁(Johans Lin)認為，最近一段時間聖蓋博谷地區的房市確實降溫不少。對於張女士準備入手的這套房子，他指出，「雖然看的人不少，但上市後一個多月無人出價，房主自然主動降價，這在幾個月前幾乎是不可能的事。」

林友仁說，房市降溫現象同樣出現在聖瑪利諾市（San Marino）。疫情以來，這個城市的房子200萬以內的在市場上很少見，「只要一上市馬上就被搶，但最近一段時間，200萬以內的房子出現好幾套，與之前相比反差很大，幾十個人搶一套房子現在比較少見。」

同樣在聖蓋博市，有一套豪宅5月下旬掛牌價是168萬，6月上旬房價直降8萬多。經手這套房子的房產經紀指出，就在同一條街，一樣尺寸的房子不久前還以220萬成交，這套房子價格下降幅度之大，超出想像。

不過，自利率調整以來房市雖有所降溫，仍有一些搶手的房子受到追捧。根據林友仁提供的消息，5月初，南巴沙迪那（South Pasadena）有套房子開價119萬，當時四名潛在買家想要入手，其中一名買家加價10萬，最後以全現金129萬成交這套房子。

利率飆升，貸款成本提高，讓很多人止步。但對於現金買家來說，自然不用考慮這項因素，不過畢竟絕大部分人都需要貸款買房。林友仁指出，很多投資客目前也因買房成本增加不再入市，至於剛需買房的客戶，如果看中房子還會考慮買，「因為之前需加價搶房，現在基本不用搶了，選擇性比較大，而且有些房子已開始降價出售。」