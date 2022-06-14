連漲16天 洛杉磯縣油價終於下跌了

洛杉磯縣和橙縣的天天創新高油價，終於停止。(本報檔案照)

NBC電視台報導，在連續上漲16天後，洛杉縣普通汽油每加侖油價 總算出現跌幅，13日（周一）下跌約十分之一分至每加侖6.459元。

根據美國汽車 協會（AAA）和石油 價格資訊服務（Oil Price Information Service）數據，在油價連續上漲期間，平均價格每加侖上漲36.9分，其中12日上漲十分之二分，過去16天內，「天天都創下油價紀錄。」

平均油價，比一周前高出9.3分，比一個月前高出54分，比一年前高出2.211元。

橙縣油價則連續上漲17天，至13日終於出現下滑，普通汽油每加侖下跌十分之二分至6.408元。連續上漲期間，共漲了35.1分，其中11日與12日上漲十分之二分。過去16天中，每天都創下油價紀錄。

該縣平均油價，比一周前高6.7分，比一個月前高53.4分，比一年前高出2.205元。

自2月24日，俄羅斯入侵烏克蘭以來，洛縣、橙縣平均油價，分別上漲1.663元與1.631元。美國汽車協會國家公共關係經理格羅斯（Andrew Gross）說，烏俄之戰，給石油市場帶來衝擊，導致石油成本居高不下。

根據美國能源部能源信息署（U.S. Energy Information Administration），原油成本占油價成本一半多，其餘成本包括汽油的其他組成部分、生產、經銷的直接、間接成本、煉油廠在加州支付的稅款和碳抵銷費用等。

至於全國油價，每加侖平均上漲十分之四分至5.014元，連續17天創紀錄，過去22天上漲42.1分，比一周前增加14.9分，比一個月前高58.2分，比一年前高1.936元。