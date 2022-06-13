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4蒙面匪砸搶商場珠寶 誤傳槍擊引騷亂

記者邵敏／洛杉磯綜合報導
洛杉磯縣工業市遭到打劫的購物中心。(FOX 11)
洛杉磯縣工業市遭到打劫的購物中心。(FOX 11)

洛杉磯縣華資企業聚集的城市工業市（City of Industry）的一家購物中心，6 月 11 日（周六）發生一起搶劫案件。據悉，珠寶店裡價值近3萬的商品被劫，四名蒙面劫匪得手後瘋狂逃離商場，目擊者拍下了這一幕。其間，一度傳出搶匪開槍，商場內店家紛紛關門避險。

影音來源：目擊者／記者邵敏後製

根據洛杉磯縣警局（LASD）的消息，這起搶劫案發生在11日下午 4 時 15 分左右，具體地址位於南阿蘇薩大道（South Azusa Avenue） 1600 號街區的朋地岡購物商場（Puente Hills Mall） 。這個商場附近的縣屬地、哈仙達岡（Hacienda Heights）和羅蘭岡（Rowland Heights）都有很多華人居住，被搶劫的商場也是華人愛逛的地方。不過近年受到疫情影響，一些大型主流百貨公司比如Macy's等，因經營不易已經搬離，人氣已經大不如從前。

洛杉磯縣警局（LASD）警官 Magdaleno 表示，案發時，四名身穿黑衣的劫匪進入丹尼爾珠寶店（Daniel’s Jewelers），他們用錘子砸碎玻璃展示櫃，拿走數量不詳的珠寶，得手後迅速逃離現場。

商場的顧客在劫匪逃跑時拍下這一幕，並發布到推特（Twitter）上。從畫面中可以看到，四名身穿黑衣的劫匪，在商場內得手逃離時瘋狂衝刺，手裡還拿著贓物，讓現場很多購物者驚訝駐足觀望。

由於案發珠寶店位在商場中庭位置， 搶案發生時，商場側翼店家得到迅速但不十分確實的訊息，誤以為有槍擊案發生，紛紛拉下靠中庭通道的鐵捲門，店內顧客紛紛逃往店後方的試衣間躲避，直到狀況解除。也有不少不在中庭的商場顧客，一聽有異狀，隨即奔向商場外，頓時引發一陣騷動。

另據ABC7電視台的消息，這群劫匪在現場搶劫了估計價值 2萬5000 至 3萬元的珠寶，目前仍然逍遙法外。

洛杉磯縣工業市一家購物中心的珠寶店，6月11日被搶近3萬的商品。（目擊者視頻截圖...
洛杉磯縣工業市一家購物中心的珠寶店，6月11日被搶近3萬的商品。（目擊者視頻截圖）
洛杉磯縣工業市四名蒙面劫匪得手後瘋狂逃離商場。（目擊者視頻截圖）
洛杉磯縣工業市四名蒙面劫匪得手後瘋狂逃離商場。（目擊者視頻截圖）

洛杉磯 華人 Macy's

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