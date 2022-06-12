僑委會副委員長徐佳青訪洛：僑胞7月返台 隔離逐步放寛

徐佳青(中)與北美商會及僑界領袖。（記者張庭瑜／攝影）

台灣僑委會副委員長徐佳青10日造訪洛杉磯 ，當晚出席在羅斯密市（Rosemead）舉辦的南加州全僑歡迎晚會，與僑界聯誼溝通並帶來一大驚喜：台灣未來入境將全面解禁 。

徐佳青說，國內已聽到僑胞們的心聲，因此在餐會上特別為大家帶來好消息，從下周起返台時，居家隔離將會減少三天，到7月時則會逐漸解禁，讓僑胞們返台探親時更為方便，但解禁確切的日期，仍以防疫指揮官正式公布為準。並誠摯地邀請僑胞們能於下半年度後返回台灣。徐佳青感謝在地深耕久耘的僑胞們，讓僑胞們的力量生生不息，並逐漸增強，台美關係的改善部分原因也歸功於僑胞的努力。 台灣僑委會副委員長徐佳青(中)與洛杉磯僑胞敬酒聯誼。（記者張庭瑜／攝影）

對於同日也造訪洛杉磯僑界的國民黨 主席朱立倫，徐佳青則表示，樂見國民黨能在美設立代表處，相信未來對於深化台美關係上會有一定幫助。她相信民進黨和國民黨都在同一個平台上相互展開良性競爭，對國家來說是件好事，僑委會很正向看待這件事。

徐佳青還表示，自己曾於17歲時來過洛縣，此次又以僑委會副委員長身分再訪洛杉磯，主要希望能促成台美關係在未來有更好的發展，並促成跟主流社會之間有更深入的交流和理解。

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長黃敏境表示，政府支持的人權、多元、法治及包容的價值觀，在洛杉磯僑胞們身上得到最大程度的展現，徐副委員長訪美第一站便來到洛杉磯，希望能更多了解及服務到僑胞們的需要。 僑委會副委員長徐佳青訪問洛杉磯僑界。（記者張庭瑜／攝影）

國策顧問田詒鴻表示，能在疫情漸緩後首次與大家相聚，看到僑胞們心繫台灣，踴躍出席歡迎晚宴與副委員長見面十分開心。他感謝徐副委員長的到訪，能讓不同背景和見解的僑胞們，不分彼此聚集在一起。

羅省中華會館主席鄺松齡則表示，十分感謝徐副委員長不辭辛勞，遠道來訪洛杉磯僑胞。這次也是三年以來各界僑胞們首度相聚在一起，希望大家未來也能像現在一樣，抱持著對中華民國的熱愛，不分彼此，為美好的未來共同努力。 台灣僑委會副委員長徐佳青(左)與世界華人工商婦女企管協會陳阡蕙。（記者張庭瑜／攝影）

出席晚會的各界代表還有國策顧問楊信、世界華人工商婦女企管協會總會長陳阡蕙、僑務諮詢委員遲景林、南加州台灣旅館同業公會總會會長王政煌、洛杉磯華僑文教服務中心副主任廖儷雲，以及台灣北美商會代表等。