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反槍枝暴力 洛杉磯市千人為生命遊行

編譯組／綜合報導
洛杉磯和全美各地11日舉行了數百場集會遊行，抗議槍枝暴力，要求國會從嚴立法控槍。（美聯社）
洛杉磯和全美各地11日舉行了數百場集會遊行，抗議槍枝暴力，要求國會從嚴立法控槍。（美聯社）

洛杉磯時報消息，隨著近期全美發生一連串大規模槍案，上千人11日聚集洛杉磯市中心，參與大學生發起的反槍枝暴力遊行。這項名為「洛杉磯為我們的生命大遊行」（L.A. March for Our Lives），是南加州聲援華府也是當日全美各地數百場遊行活動之一。

包括德州烏瓦德（Uvalde）、紐約水牛城（Buffalo）等地，近期均發生大規模死傷槍案，示威遊行組織者，19歲柏克萊加大學生Shaadi Ahmadzadeh號召全國各地發起抗議活動，共同呼籲政府將合法擁有槍枝年齡，從18歲調高至21歲，禁止使用攻擊性武器與大容量彈藥夾，對擁槍者進行背景調查等。

數百名示威者，高舉「武器是用來擁抱」、「保護我們的孩子，而非槍枝」等標語，沿著洛杉磯三個街區遊行，他們高喊「你們殺了多少孩子？」「沒有正義，就無和平。」

23歲貝克（Erin Barker）出現在示威人群中。她在一次汽車槍案中失去一名家庭成員，另一名親戚是2008年北伊利諾大學大規模槍案中倖存者。談及政客她說「人們繼續在你的監視下死去，美國在全球大規模槍案中排名第一。」她認為「每個人有權利擁有武器，但我們需制定更嚴格規則和政策。」

該活動另一名組織者，21歲Cameron Kasky說，「我們這代人在可怕的槍聲中長大，我們看到歷史重演。」

聯邦眾議院本周通過一項法案，包括購買半自動步槍年齡，從18歲提高至21歲，禁止銷售超過15發的子彈夾。

該法案是眾議院在聽取近期槍案受害者和家庭成員證詞後，立法採取的限槍立法行動。近期發生大規模槍案的嫌犯平均年齡18歲，他們合法購買在槍案中使用的半自動武器。然而，該法要獲得聯邦參議院通過的機率恐怕不高。

遊行 洛杉磯 眾議院

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