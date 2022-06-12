連署差5萬 罷免賈斯康委員會周末14場活動 趕7月6日前達標

部分洛杉磯縣地方檢察官主動擔當起罷免賈斯康的簽名搜集組織活動，深入社區發動簽名。（罷免簽名搜集組織提供）

罷免 洛杉磯地區檢察長賈斯康（George Gascón）的簽名行動如火如荼，罷免怒潮不分族裔和地區連成一片。57萬個目標簽名在6月初突破50萬大關後，預估近日會增加，離目標或只差5萬，可望在剩下不到一個月繼續挺進。

6月7日加州初選，舊金山選民以壓倒性多數投票罷免了全美「進步派檢察官」(progressive prosecutor)指標人物、舊金山地區檢察長博徹思(Chesa Boudin)。洛杉磯檢察官協會（ADDA）隨後發表聲明，舊金山選民同時也向博徹思的同黨、洛杉磯縣檢察長賈斯康（George ）發出了明確信號。在未來幾周內，洛杉磯人將邁出重要一步，讓賈斯康的任期提前告終。

本周末11、12日兩天，洛杉磯地區支持罷免賈斯康委員會（The Committee to support the recall of district attorney George Gascon） 先後發起14場連署簽名活動，其中罷免行動組織和志願者11日，分別在工業市的亞裔媒體中心、聖蓋博全統廣場、羅斯密、鑽石吧、洛杉磯國際機場 和洛杉磯市的多處知名咖啡館和卡瓦市的老兵紀念中心等擺設攤位，搜集罷免簽名。不少民眾引用華郵日前的評論指出，博徹思被罷免的下場是民主黨 面臨的最新警訊，社會大眾對於民主黨主張的犯罪正義已失去信心，選民對於犯罪猖獗、嚴重危脅身家性命安全感到焦慮，但民主黨卻對民眾的親身感受淡化處理。

部分洛杉磯縣地方檢察官主動擔當起罷免賈斯康的簽名搜集組織活動，深入社區發動簽名。（罷免簽名搜集組織提供）

11日在羅斯密正方廣場擺攤收集罷免簽名的華人義工Annie表示，他們從今年1月開始，每周六下午都在當地收集簽名，希望拿到足夠的簽名人數罷免賈斯康。11日下午雖然高溫近百度，但還是有十多位民眾前來簽名。

來自威尼斯海灘的Dennis Mogerman，當天和華人女友陳女士一同前往正方廣場簽名，他表示，自己在海邊居住了半個多世紀，本來好好的地方，現在治安愈來愈差，流浪漢愈來愈多，已到無法忍受的程度。賈斯康必須罷免掉。

華人加入罷免賈斯康行動。（罷免簽名組織提供）

統計到6月1日，洛杉磯地區已有超過50萬選民簽署了罷免賈斯康請願書；同時，洛杉磯地區檢察署大約有98%檢察官投票支持罷免賈斯康。此外，洛縣34個城市議會通過決議案，對賈斯康和他的改革投下不信任票，呼籲洛杉磯地區司法改革，選舉一位能夠完成這項工作、保護公眾並遵守法律的地區檢察長。

按選罷法要求，罷免選舉需要在7月6日之前收集到56萬6857個簽名，這些簽名人必須是洛杉磯縣選民。

洛杉磯縣地檢署助理檢察長傑森．拉斯汀（Jason Lustig）表示，如果在此一日期之前達到簽名數字，洛杉磯縣將在今年12月8日至2023年1月15日之間擇日舉辦一次特別選舉，由洛杉磯地區選民票決。如果在7月6日未達到簽名數，賈斯康將繼續保留其位置。他呼籲選民在罷免特別選舉中投「Yes」，支持罷免賈斯康。

12日（周日）罷免賈斯康簽名行動將繼續前往布班克大型車展、位於西洛杉磯的洛杉磯加大（UCLA）農夫市場、洛杉磯The Grove、比華利農夫市場、巴沙迪那和英格塢等地進行。

此外，罷免賈斯康簽名徵集也同時在www.recalldageorgegascon.com進行，並擴大義工團隊，簽名搜集行動在大洛杉磯地區分成七個區同時展開，聯絡電話分別是：洛杉磯中區424-273-1621，南灣地區310-863-7970，中部城市951-4736625，聖蓋博谷626-893-5168，聖費南度谷818-912-9964，西區949-405-3125，羚羊谷818-853-2567。