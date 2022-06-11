警衛+攝像頭仍難擋竊賊…洛縣高檔社區 華人1年被偷3次

洛杉磯縣東區豪華社區一家華人一年被盜賊光顧三次，盜賊專盯家裡沒人的時候下手，第一次是打破玻璃門進入。（檔案圖）

洛杉磯縣東區高檔社區一家華人 住宅去年一年被盜賊光顧三次，盜賊專盯家裡沒人的時候下手，且不識中國古董，只愛名牌珠寶首飾和手袋。近日又在清晨5時驚動警鈴，但未得逞。華人屋主表示，每次被偷都也學到一些收藏貴重物品的方法。

苦主江先生說，家中去年1月首次遭賊，4月第二次，然後9月是第三次。三次下來讓人很無奈，但每次被盜也增長一些防盜經驗和保存貴重物品的手法。

他說，第一次是去朋友家吃飯，他的太太公司有事情，比平時晚下班，6時10分從公司回家，路上聽到警鈴公司報告有人闖入。等她6時20分到家時，打開車庫門聽到屋裡有動靜，趕緊跑到外面報警。15分後警察 趕來，進去查看發現客廳落地玻璃被打碎，盜賊把室內翻得一片狼藉。

江先生說，他們住高檔社區24小時警衛，且有全天巡邏車，但奈何社區太大，巡邏一圈要兩個小時。屋子裡還裝有警鈴、攝像頭及紅外線。但是盜賊很有經驗，先是把外面院子的攝像頭弄歪，進來又用鐵鎚把玻璃門打碎，之後開始找東西。攝像頭拍下是三個帶著面罩的人，感覺是西裔。三嫌犯首先找保險 櫃，每個房間到處翻。其實房子裡有古董、中國畫和各種好酒，但盜賊顯然不識貨，且因為作案時間比較短，盜賊最後拿了一些愛馬仕的包，高檔蛇皮手袋和首飾珠寶離開。

第一次失竊以為是意外，但三個月後又有盜賊來了。他不確定是不是同一夥人，這次沒有打破玻璃門，而弄壞警報系統，從邊門進來。但幸虧家裡有紅外線，盜賊走動時警鈴又響了。江先生說，這次也是他們夫婦兩人都沒在家，時間也是傍晚時分。但估計這次作案時間比較充分，盜賊翻了很多地方，沒看中古董和照相機，而是拿了兩塊表，一塊勞力士，一塊百達翡麗，還有衣櫥收藏的中式珠寶及鼻煙壺等被拿走了。家裡還有兩把槍，但盜賊也沒拿。

他說，這次盜賊很囂張，還對著攝像頭樂，但只拍到一個人進來，且還帶著口罩。最後一次是去年9月，這次他們夫婦離家時間比較長。清晨6點家裡警鈴響了，警察來得特別快，但還是沒抓到盜賊。所幸這次盜賊啥也沒拿，只是在主臥和幾個房間衣櫥到處翻，估計是找保險櫃。

三次被盜，讓江先生身心俱疲，他說，家裡的安保已經是頂級，從三次作案來看，應該不是熟人，但顯然是常在他們社區附近踩點，知道每家幾口人，什麼時候外出。最近又有一次早上5時左右，家裡警鈴又響了，太太的房間門好像有人拉動過，觸發了警鈴，但沒有東西丟失。

不過三次被盜也讓江先生了解到，盜賊不喜歡中國瓷器和酒，而喜歡名牌、現金和找保險櫃，所以他家裡幾乎不放現金，且保險櫃也藏在地毯下面。之前這個社區也有三戶被盜，且都是華人。很多被盜物品，保險公司賠不了，因為所有財物都要有發票，且事先列上保單才可能賠償。