被告怕賈斯康下台 急著要認罪減刑

希望減刑的殺人嫌犯Willie Wilkerson。（FOX）

6月7日的公民投票中，舊金山檢察長博徹思 （Chesa Boudin）遭到罷免 ，這讓某些被告希望，萬一洛杉磯縣檢察長賈斯康（George Gascón）被罷免之前，盡快敲定認罪協定 。

賈斯康二度罷免的提案聯署至今年7月，在博徹思罷免案成立後，洛縣 檢長罷免案推動者隨即再出新招，公布殺人嫌犯Willie Wilkerson的獄中錄音，凸顯很多犯人都想趁賈斯康還在任時，獲得更為寬大的處刑待遇。

Willie Wilkerson在與母親與律師的對談中不斷強調，要他們趕快敲定認罪協定，因為「你們如果再不快點，誰知道他們把賈斯康搞下台後，會選出個什麼樣的檢察長來，然後又給我搞個終身監禁且不得假釋的判決出來」。

因為兒子被殺身亡而加入賈斯康罷免案的Denise Andrade強調，博徹思就是個前車之鑑，洛縣的罷免案看來機會越來越大。她說，她希望凶手被判終身監禁且不得假釋，因此她不會放棄罷免賈斯康的機會，她會為了正義戰鬥到底。

學界的看法倒沒有那麼一面倒。波莫那學院（Pomona College）政治學者薩瓦妮（Sara Sadhwani）指出，賈斯康的隱憂確實變多，但是舊金山與洛杉磯兩地的民情畢竟不同。羅耀拉瑪麗蒙大學（Loyola Marymount University）的政治學者Fernando Guerra認為，博徹思失去了舊金山亞裔的信任，但賈斯康的選區生態不同。

薩瓦妮說，博徹思的罷免更像是對加州司法改革的複決公投，而且舊金山人本來就更加基進，除了博徹思，他們同時還罷免了幾位學區理事，但洛縣的類似罷免就沒有成立。另外，賈斯康的死對頭、洛縣警長維拉紐瓦（Alex Villanueva）初選只獲得34%的支持，明顯削弱他的聲勢。