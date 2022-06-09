我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國對台軍售「1.2億美元海軍艦艇」拜登政府正式通知

醫學種族偏見 美國亞裔長期面臨癌症研究不平等

選民重視犯罪遊民問題 加州初選民主黨進步派敲警鐘

編譯組／綜合報導
舊金山檢察長博徹思。（美聯社）
舊金山檢察長博徹思。（美聯社）

加州初選7日投票，州級部分，民主黨籍的州長紐森、檢察長邦塔（Rob Bonta）與聯邦參議員帕迪拉（Alex Padilla）都可望連任。但是地區選情卻是民主黨進步派的一記警鐘，不僅舊金山檢察長博徹思（Chesa Boudin）遭到罷免，洛杉磯市長部分也由富豪卡魯索（Rick Caruso）領先，顯示在攸關民生的選舉上，選民更在乎社區生活品質，有沒有遊民、犯罪率高不高才是重點。

唯一出乎意料的是，主張打擊犯罪卻又爭議不斷的洛杉磯縣警察局長維拉紐瓦（Alex Villanueva）在初選中只獲得34%的支持，年底還要與對手抓對廝殺，如無意外應為得票率24%的長堤市前警長Robert Luna。

洛杉磯時報支持，柏克萊加大Institute of Governmental Studies執行的民調顯示，在洛市市長初選當中，選民最關心的三大議題為遊民（49%）、犯罪率（40%;）、房價（25%）。初選結果也反映出，堅持上任後一定會解決遊民與犯罪問題的卡魯索確實獲得更多支持，以42%明確領先37%的貝斯（Karen Bass）。

・舊金山：檢察長博徹思遭到60%選民同意罷免的最大原因是犯罪問題，特別是一連串的重大刑案，讓他的聲勢一蹶不振。不過令人意外的是，就連罷免陣營的主導者 Mary Jung受訪時都強調，舊金山作為全美司法改革先驅的立場沒有改變，「只是大家都想換人做做看」。

・洛杉磯：兩大看點是，卡魯索在最後一刻推翻民調劣勢，意外以42%比37%勝過對手貝斯，意氣風發、邀戰四方的洛縣警長維拉紐瓦陷入苦戰。此外，洛市議員部分，除了歐法若（Mitch O'Farrell）還要再戰年底大選，其他四位先前選情吃緊的議員最後都過關，包括布魯費德（Bob Blumenfield）、拉里格茲（Monica Rodriguez）、普萊斯（Curren Price）與卡迪洛（Gil Cedillo）。

・州級選舉：爭取連任的紐森大殺四方，11月決選時料將對上共和黨人Brian Dahle。檢察長邦塔的驚喜是，他在11月不會對上強勢的沙加緬度縣檢察長舒伯特（Anne Marie Schubert），而是其他共和黨對手。主計長部分由陳仁宜（Lanhee Chen）領先，他將在大選時對上民主黨籍的Malia Cohen。

洛杉磯 遊民 民主黨

上一則

拜登8日抵達洛杉磯 出席美洲峰會

下一則

聯邦州公職 南加亞裔13人晉決選

延伸閱讀

洛縣警局局長選舉 現任者領先但未過半 11月決選見高下

洛縣警局局長選舉 現任者領先但未過半 11月決選見高下
洛市市長初選 卡魯索、貝斯晉級 11 月大選再戰

洛市市長初選 卡魯索、貝斯晉級 11 月大選再戰
紐森初選穩勝出 只看贏多少

紐森初選穩勝出 只看贏多少
美聯社：紐森初選無懸念 關鍵勝多少

美聯社：紐森初選無懸念 關鍵勝多少
紐森空喊節水 加州用水量不減反增

紐森空喊節水 加州用水量不減反增
洛市長候選人卡魯索訪國泰公寓 與耆老共慶端午

洛市長候選人卡魯索訪國泰公寓 與耆老共慶端午

熱門新聞

美國直飛中國大陸的經濟艙票價，目前幾乎都在1萬多美金以上。（受訪者提供）

美飛中機票貴 華人回國走這條捷徑便宜大半

2022-06-01 21:12
好市多買車，真的便宜嗎？（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱好市多買車真便宜嗎？業內人士這麼說...

2022-06-03 14:49
Five Guys是洛杉磯人心目中第一名的速食店。（Five Guys臉書）

洛杉磯最受歡迎的快餐連鎖店竟然不是In-N-Out 漢堡

2022-06-05 21:57
亞凱迪亞高中2018年畢業禮狂歡，千隻四方帽擲飛天空。（亞凱迪亞學區提供）

南加州亞凱迪亞高中2022畢業禮 35人挺進一流名校

2022-06-03 17:57
南加州哈岡一男子詐騙亞馬遜網站130多萬。（示意圖，Pexels）

洛縣華男招數多 騙亞馬遜網站130萬 家中搜出金條銀條

2022-06-06 20:47
華人3萬1500元購置的新車，第二天3萬4700元賣出，一天淨賺3000多元。（Cristian提供）

「市場太瘋狂」今天買車 明天上網賣 華人現賺3000元

2022-06-01 02:20

超人氣

更多 >
媽媽跟別人吵架 佛州10歲女孩護母 竟「持槍擊斃對方」

媽媽跟別人吵架 佛州10歲女孩護母 竟「持槍擊斃對方」
加州等7州初選較勁 民主黨恐掀政治大地震

加州等7州初選較勁 民主黨恐掀政治大地震
芝大中國留學生失蹤逾月 父母以淚洗面急尋

芝大中國留學生失蹤逾月 父母以淚洗面急尋
庫許納、伊凡卡不相信選舉被偷走 買3200萬豪宅走人

庫許納、伊凡卡不相信選舉被偷走 買3200萬豪宅走人
聖荷西貝律耶沙華人區 駭人入室搶劫案 受害人被槍指著

聖荷西貝律耶沙華人區 駭人入室搶劫案 受害人被槍指著