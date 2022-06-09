選民重視犯罪遊民問題 加州初選民主黨進步派敲警鐘

舊金山檢察長博徹思。（美聯社）

加州初選7日投票，州級部分，民主黨 籍的州長紐森、檢察長邦塔（Rob Bonta）與聯邦參議員帕迪拉（Alex Padilla）都可望連任。但是地區選情卻是民主黨進步派的一記警鐘，不僅舊金山檢察長博徹思（Chesa Boudin）遭到罷免，洛杉磯 市長部分也由富豪卡魯索（Rick Caruso）領先，顯示在攸關民生的選舉上，選民更在乎社區生活品質，有沒有遊民 、犯罪率高不高才是重點。

唯一出乎意料的是，主張打擊犯罪卻又爭議不斷的洛杉磯縣警察局長維拉紐瓦（Alex Villanueva）在初選中只獲得34%的支持，年底還要與對手抓對廝殺，如無意外應為得票率24%的長堤市前警長Robert Luna。

洛杉磯時報支持，柏克萊加大Institute of Governmental Studies執行的民調顯示，在洛市市長初選當中，選民最關心的三大議題為遊民（49%）、犯罪率（40%;）、房價（25%）。初選結果也反映出，堅持上任後一定會解決遊民與犯罪問題的卡魯索確實獲得更多支持，以42%明確領先37%的貝斯（Karen Bass）。

・舊金山：檢察長博徹思遭到60%選民同意罷免的最大原因是犯罪問題，特別是一連串的重大刑案，讓他的聲勢一蹶不振。不過令人意外的是，就連罷免陣營的主導者 Mary Jung受訪時都強調，舊金山作為全美司法改革先驅的立場沒有改變，「只是大家都想換人做做看」。

・洛杉磯：兩大看點是，卡魯索在最後一刻推翻民調劣勢，意外以42%比37%勝過對手貝斯，意氣風發、邀戰四方的洛縣警長維拉紐瓦陷入苦戰。此外，洛市議員部分，除了歐法若（Mitch O'Farrell）還要再戰年底大選，其他四位先前選情吃緊的議員最後都過關，包括布魯費德（Bob Blumenfield）、拉里格茲（Monica Rodriguez）、普萊斯（Curren Price）與卡迪洛（Gil Cedillo）。

・州級選舉：爭取連任的紐森大殺四方，11月決選時料將對上共和黨人Brian Dahle。檢察長邦塔的驚喜是，他在11月不會對上強勢的沙加緬度縣檢察長舒伯特（Anne Marie Schubert），而是其他共和黨對手。主計長部分由陳仁宜（Lanhee Chen）領先，他將在大選時對上民主黨籍的Malia Cohen。