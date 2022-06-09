拜登8日抵達洛杉磯 出席美洲峰會

總統拜登8日下午抵達洛杉磯，當天上午洛杉磯市中心附近設立路障。（KTLA）

FOX 11電視台報導，總統拜登 （Joe Biden）8日抵達洛杉磯，參加洛杉磯舉辦的美洲峰會（Summit of the Americas）。此次會議中，來自西半球的國家領導人，將針對移民 、氣候變遷、新冠肺炎等議題進行討論。

拜登8日抵達洛杉磯參加美洲峰會。（FOX）

峰會將持續至10日（周五），這意味著洛杉磯市中心交通，因部分路段封閉而陷入「惡夢」中。

根據白宮消息，拜登於8日下午1時30分左右，搭乘空軍一號抵達洛杉磯國際機場 ，包括L.A. Live和洛杉磯會議中心附近，均設好路障。

這場盛會於8日上午正式展開，峰會審查小組的部長級會議，由布林肯（Antony Blinken）主持。拜登與第一夫人吉兒拜登（Jill Biden），主持下午的開幕式。當晚於好萊塢參加脫口秀節目「吉米夜現場」（Jimmy Kimmel Live）。

一位高級官員稱，峰會期間將發布五份正式文件，拜登也預計正式宣佈「美洲夥伴關係」（Americas Partnership），這是通過建立自由貿易協定支持地區經濟。

拜登也預計於峰會上宣布，為應對糧食不安提供超過3億元區域援助，以及替未來流行病做準備的衛生舉措，同時與加勒比社區合作解決氣候問題等。

在峰會最後一天，他和其他領導人預計簽署「洛杉磯移民宣言」。

據悉，拜登政府在這次峰會中，拒絕邀請古巴、尼加拉瓜和委內瑞拉領導人而受批評。他將在洛杉磯停留至10日，11日前往聖塔菲（Santa Fe）會見新墨西哥州州長格里沙姆（Michell Grisham）。