聯邦眾議員初選出爐 陳介飛、秦振國出線進軍11月大選

民主黨華裔競選人陳介飛以41.2%的初選得票率，順利進軍11月大選。（檔案照）

聯邦45區眾議員選戰結果8日更新，7日晚一度獲得最高支持率的民主黨 華裔競選人陳介飛（Jay Chen）變為位居第二；韓裔共和黨 競選人朴銀珠（Michelle Steel）支持率晉升第一。朴銀珠和陳介飛雙雙獲得決選資格，角逐今年11月大選。

加州 州務卿辦公室8日清晨公佈最新的初選結果，根據45區474個投票所全部開出的選票，共和黨朴銀珠獲得3萬4667張選票，得票率49.3%；民主黨陳介飛斬獲2萬8935張選票，得票率41.2%；另一名越裔共和黨競選人Long K Pham獲得6709票，得票率9.5%。

此次獲得加州民主黨和加州勞工聯合會等組織背書的陳介飛，也為此次初選苦下功夫，不僅一年多來頻繁通過電子郵件和新媒體鏈接選民，對主要競爭對手更是主動出擊，攻勢凌厲。

他在8日給支持者和媒體的電子郵件，以極具其個人競選風格的措辭開門見山表示：我們已正式獲前二，將進入大選，對決極端共和黨人朴銀珠。

今年尋求連任的朴銀珠，此次初選支持率雖然與陳介飛只差8.1百分點，但政治觀察人士認為，在另一名共和黨候選人初選出局之後，其支持者的選票預期極可能會轉向同黨的朴銀珠，壯大其今年11月決選的基本盤。換言之朴銀珠的基本盤可望拉升到58.8%。如此，共和黨和民主黨候選人的基本盤差距可能拉大到17個百分點左右。 陳介飛與助選義工初選日當晚在一起圖片。（陳介飛提供）

2021年重新劃分之後的45選區，由橙縣和洛縣原有的五個選區的部分地區重新組成一個新版圖選區，包括Brea 、Fullerton、Buena Park、Cerritos、Artesia、Hawaiian Gardens、La palma、Cypress、 Ross Moor、Garden Grove、Los Alamitos、Westminster、Fountain valley等，其中喜瑞都市華人較多。整個選區華人人口3%，亞裔人口37%左右，白人36%，拉丁裔23%，非裔3%。

陳介飛表示，初選之後，共和黨團預計將全力支持朴銀珠，11月的決選並不容易，但他和他的團隊都有信心，可以贏得這場比賽。

國會38區聯邦眾議員選戰結果8日再次更新，共和黨華裔競選人秦振國獲得31.8%的支持率，進軍11月大選。（記者楊青╱攝影）

國會38區聯邦眾議員選戰結果8日清晨再次更新，共和黨華裔競選人、核桃市長秦振國（Eric J. Ching）與民主黨西裔競選人、也是現任的國會眾議員桑切斯（Linda T. Sanchez）的差距縮小。從目前數字看，兩人將以本次初選得票最高前二的身份進入11月決選。

加州州務卿辦公室8日清晨3時已完成的38區所有253個投票所的統計數據，桑切斯得票2萬8337張，得票率55.9%；秦振國（Eric J. Ching）得票1萬6126張，得票率31.8%；另一名共和黨競選人John Sarega得票6254張，得票率12.3%。7日晚開票一個半小時，三人的得票一度為：桑切斯2萬1675張，得票率62.85%；秦振國得票9353，得票率27.12%；John Sarega，得票率10.03%。8日，秦振國得票率提高超過四個百分點。

州務卿辦公室表示，由於較晚寄出的郵寄選票尚未完成統計，所以官方正式統計結果要到7月15日才能公佈。

首次挑戰聯邦眾議員席位的秦振國，此次初選面對的主要對手是在位20多年的桑切斯，桑切斯尋求連任的競選優勢不言而喻。目前秦振國與桑切斯的得票率雖然相差24個百分點左右，但政治選舉觀察人士認為，兩人在今年11月的決戰有得一拚。 國會38區聯邦眾議員選戰結果8日再次更新，共和黨華裔競選人秦振國獲得31.8%的支持率，進軍11月大選。（記者楊青╱攝影）

首先，此次初選的三名競選人中，兩人為共和黨，桑切斯為唯一民主黨。在初選之後，John Sarega的支持者預期會轉向同是共和黨的秦振國，這意味著，秦振國和桑切斯的決選支持者基本盤差距將縮小到1.8個百分點左右。

其次，重新劃分後的38區，包括核桃市、鑽石吧、南艾爾蒙地、部分蒙特利公園市、部分蒙地貝婁、部分惠提爾、諾瓦克、La Mirada、La Habra、La Habra Heights、Buena Park、Santa Fe Springs、Pico Rivera等城市和地區。傳統認為，鑽石吧、核桃、惠提爾、La Habra Heights、Buena Park選民紅大於藍；諾瓦克、La Mirada、La Habra、Santa Fe Springs、Pico Rivera則是藍大於紅。南艾爾蒙地、蒙地貝婁則屬於雙方可爭取地區。

但特別的是，諾瓦克、La Mirada、La Habra、Santa Fe Springs、Pico Rivera等地雖然是傳統藍區，且拉丁裔選民比例非常高，但該地區的拉丁裔相當大比例為幾代人的老移民。換言之，這些選民不僅可能是因同族裔的候選人而投票，更可能會為政治理念和以與自身利益密切相關的議題立場而投票。

38區今年11月的決戰，預期激烈。