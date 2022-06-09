40選區金映玉得票率34.3% 獲大選入場券

共和黨韓裔競選人金映玉以34.3%的初選得票率，獲得40選區聯邦眾議員今年11月大選入場券。（記者楊青╱攝影）

聯邦40區眾議員選戰結果8日大局初定。民主黨 競選人Asif Mahmood，和共和黨韓裔 競選人金映玉（Young Kim）分別以第一和第二高得票率，獲得今年11月大選入場券。

根據加州州務卿辦公室8日對40區686個投票所全部統計，民主黨Asif Mahmood獲得3萬5893張選票，得票率39.8%；共和黨金映玉獲得3萬899票，得票率34.3%；共和黨Greg Raths得票2萬2127張，得票率24.5%；共和黨Nick Taurus得票1226張，得票率1.4%。由於部分較晚投遞的郵寄選票尚未完全統計，官方統計結果將由州務卿辦公室在7月15日正式公佈。

此次初選40選區共四人角逐，一名民主黨，三名共和黨。分析人士認為，此次初選Mahmood雖然獲得最高得票率，但共和黨此戰三人分散的票源，預計在11月決選中將會重新集中，果真如此的話，共和黨競選人的總體基本盤仍高居六成，大於民主黨競選人。

重新畫分後的40選區，主要包括橙縣東部和聖伯納汀諾和河濱縣的西邊的部分地區，包括奇諾岡、約伯林達、部分布瑞亞、維拉公園（Villa park）、橙市、Aliso Viejo、Mission Viejo， Laguna，laguna Niguel， Rancho Santa Margarita等地， 共和黨登記選民佔38.3%，民主黨33.1%，另外26.8%為中間選民。

儘管如此，該地區近年政治版圖有所改變，從傳統絕對優勢紅區變為略微優勢紅區。

觀察人士認為，Mahmood與金映玉對決的大選，金映玉仍可保持現任優勢，加上共和黨團的後期支持，優勢加分；Mahmood雖然暫時領先金映玉，但其選票的基本盤是否能在未來短短的五個月内迅速拉升，面臨挑戰。

此前分析人士認為，如果Mahmood在11月決選中面對的是共和黨籍的飛行員Greg Raths，因兩人都是政治新手，情勢可能旗鼓相當；但如果Mahmood面對金映玉，勝選難度可能大一些。