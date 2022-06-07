2兒車禍 單親媽遇網路詐騙 損失加密貨幣逾8000美元

假冒網站看起來非常真實，騙到不知情的民眾。（圖片由Vivian提供）

華裔單親媽媽Vivian Chang的兩個兒子兩年前遭遇車禍，其中大兒子至今沒有完全恢復意識。然而禍不單行的是，因為要幫昏迷中的大兒子管理其Robinhood投資 賬戶，Vivian日前又遭遇網路詐騙 ，損失價值約8000多美元的加密貨幣。

據Vivian表示，早先通過法院取得大兒子投資賬戶接管權限後，她便嘗試與Robinhood取得聯繫，因為Robinhood的客服方式是客戶留言，由其客服人員打電話回覆。小兒子通過谷歌搜索關鍵詞「Robinhood customer service（客服）」，便出現一個頁面顯示號稱是Robinhood的客服電話號碼。

Vivian撥通電話後向對方說明為何要幫兒子管理賬號，但沒有兒子的賬號與密碼。對方表示，倘若先寄送兒子資料再進行相關操作，有可能耗時一個月以上。現在有個相對簡單的方法，就是將Vivian自己的Robinhood賬戶與兒子的賬戶連在一起，這樣就可以讓她立即接管兒子的賬戶。

華裔單親媽媽Vivian Chang的兩個兒子兩年前遭遇車禍，其中大兒子至今沒有完全恢復意識。（圖片由Vivian提供）

由於Vivian完全沒有懷疑且聽從對方指示，下載一個應用程式，致對方控制她的手機後，進入她的Robinhood賬戶，並用賬戶的錢購買比特幣。Vivian覺得奇怪自己並沒有要買，沒想到對方還很兇，解釋說因為她的帳戶裡一個虛擬貨幣 都沒有，所以無法操作。買下了以後，又問她別的虛擬貨幣賬戶信息，在成功取得她的Coinbase賬戶後，騙徒將其中一個價值3000多元的虛擬貨幣轉走。在對Vivian的Coinbase賬戶下手後，騙徒又取得她的借記卡賬號，並從中轉走3000元。

Vivian表示，整個過程她其實完全看不懂對方的任何操作，但對方把過程「弄得很真」。而且騙徒一直讓她保持忙碌狀態，不斷催促她「動作快一點」，讓她沒有時間思考。最後，騙徒再次詢問她是否還有其他借記卡，得知只有一個時，甚至還反問她「你有多個支票賬戶，怎麼會只有一張借記卡」，隨後生氣掛斷。Vivian這才覺得不對勁，發現兒子的事情根本還未解決。

在恍然大悟後，Vivian趕忙聯繫銀行、Coinbase並找到真的Robinhood客服聯繫方式。銀行損失的約3000元很快追回，但Coinbase失去的虛擬貨幣已無法找回，Robinhood購買的比特幣則仍在追討過程。Vivian估計，此次被騙損失在8000元左右。

其實類似的詐騙案在網絡上已是屢見不鮮，詐騙犯透過架設Binance、AirBnb、Venmo 和 Tinder等大眾常用網站的假客服電話，或是線上服務來吸引民眾上鉤。這些假網站有時會利用關鍵字技術，出現在谷歌搜索排名中的前幾位，使得民眾對這些假網站更容易掉以輕心。

Vivian之前受到前夫家暴而離婚，一直是單親母親，獨自撫養兩個兒子。早在2020年1月，Vivian的兩個兒子不幸出了嚴重車禍，都進了重症監護病房。現年19歲的小兒子Irwin逐漸康復，但25歲的大兒子Ivan因為頭部受損較為嚴重，經歷了多次手術，如今仍處於昏迷。雖有一些意識，且時常可以自主呼吸，但仍不完全清醒，因此才需要Vivian幫忙處理投資帳戶。獨自照顧兩個兒子還被騙，Vivian希望分享自身經歷，警告華裔民眾切勿被騙徒利用病急亂投醫的心理，損失錢財。