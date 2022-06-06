半夜烈火焚屋 華人夢中驚醒

洛杉磯縣聖迪瑪斯市居民區，6月5日凌晨1時30分突發大火。（受訪者提供）

洛杉磯 縣聖迪瑪斯市（San Dimas）居民區，6月5日（周日）凌晨突發大火，華人 半夜驚醒，看到窗外火光四起，緊接著聽到幾聲爆炸巨響。熊熊大火足足持續近三個小時，華人目睹火災場景，「大半夜驚心動魄，太嚇人了，整幢房子燒毀，另一家燒了一半，我們家差點也被燒到。」

視頻來源：記者邵敏

這場深夜來襲的大火發生在聖迪瑪斯市的 E Baseline 路，華人Jane回憶，5日凌晨1時30分左右，她在睡夢中被急促的門鈴聲驚醒，睜眼就看到窗外火光四起，整個天空都已變紅，「門鈴一會兒急促地響一次，一會兒又響一次，鄰居大喊著火了，著火了。」

十幾部消防車趕到現場救火，熊熊大火足足持續近三小時。（受訪者提供）

Jane趕緊喊丈夫起床，兩人疾步跑到後院，眼前的景象讓他們心驚膽戰，隔壁鄰居家已經被熊熊大火吞噬，Jane聞到空氣中瀰漫著一股燒焦的橡膠味，因為與鄰居房子相連，火勢正猛的大火，正順著一棵大樹的茂密枝葉爬到自家院子的圍牆上。「圍牆那邊烈火熊熊燃燒，晚上風很大，火苗一直往這邊竄，我很擔心火很快燒到我們家。」回憶幾個小時前發生的場景，Jane感覺大火彷彿還在眼前，「老公急得衣服都沒穿好就跑出去了，馬上爬到梯子上，想用水龍頭澆滅圍牆上這棵燃燒的大樹，以及附近的草坪。」

緊接著Jane突然聽到幾聲巨響，這讓她更加驚恐不安，「連著好幾聲爆炸聲，非常響，真的很嚇人，然後我就看到火花四處噴濺，當時我的心都要嚇跳出來了。」Jane說，巨響可能是煤氣罐、汽車 被燒著，引起爆炸，「如果只是著火還好，但突然聽到爆炸聲，我心裡就更害怕了。」

另一戶人家燒了一半，起火原因可能是燒東西不慎走火。（受訪者提供）

就在那一刻，Jane準備叫醒還在睡夢中的兩個年幼孩子，想帶他們逃出去，「我這輩子從來沒見過這麼大的火，以前看過遠處著火，冒濃煙，從來沒有想過就在自己的身邊，會發生這麼大的火災。」就在Jane猶豫是否放棄房產準備一家人逃生的時候，十幾部消防車，以及警車趕到現場，「看到消防員都在奮力撲火，我的心才稍微安了些，感覺自己有安全感了，但火太大了，我也擔心這些消防員是否會有生命危險。」

根據Jane的描述，這場大火足足燒了近三個小時才逐漸減弱。 5日上午9時30分左右，丈夫出門看到鄰居家的整幢房子、車都已化為黑炭，另外一戶人家燒了一半，消防員仍在處理現場。 Jane說，「如果不是消防員及時趕到，再加上老公一直在院子中澆水滅火，真的後果不堪設想，附近包括我們家在內的房子都要被燒沒了。」

大火深夜為何而起，火宅又造成多少損失，記者致電當地消防局，截稿前未得到相關回覆。根據Jane的判斷，沒有人員傷亡，關於起火原因，Jane猜測，大概是一戶鄰居在兩家的圍牆中間燒東西，不慎走火，而另一戶鄰居家中擺放的零碎東西太多，結果這場大火把這戶人家的房子全部燒毀，反而誘發火災的居民家損失並不是很大。

同時根據Jane的陳述，去年年底的一個深夜，鄰居家也曾經發生火災，火勢同樣直逼她家的後院，但那一場火並不猛烈，很快被撲滅，沒有造成損失，「鄰居家總喜歡半夜燒東西，可能家裡擺放的東西、垃圾太多了，他們要燒掉，一不小心就引發火災，太嚇人了。」