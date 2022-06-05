6/7初選特冷 恐創投票率新低

2022年初選的投票率恐創新低。（記者丁曙／攝影）

2022年的加州 初選7日就將截止，但是郵寄選票的回信率卻顯示，今年的初選恐怕將刷新2014年的紀錄，成為史上新低的投票 率。除了加州人本來就不重視初選這個歷史因素外，今年的選情太冷，以及競選團隊的漠視，也是今年初選急凍的成因。

洛杉磯 時報分析，加州的初選本來就很難吸引選民熱情，上一次讓過半選民參與初選已經是1982年的事了，因為大家的眼睛都看著11月的大選，認為11月再投票就好。2020年底的大選正是如此，因為總統大選的帶動，當時的投票率直追1952年的紀錄。

今年初選選情冷的另外兩個原因是，沒有什麼激烈纏鬥可以激起選民參加意願。州長紐森與檢察長邦塔（Rob Bonta）的支持度是壓倒性地高，其他候選人甚至落後到40個百分點。就算看似激烈的洛杉磯市長初選，目前的回郵率也才9%，甚至低於舊金山檢察長罷免案的16%回郵率。

另一個原因則是競選團隊本來就不重視初選，反正只要能贏得11月大選就好。因此，就算加州的投票方式越來越多元，包括全面寄發郵遞選票，以及擴大實施提前投票，但是政客在數落其他州打壓投票自由的同時，卻根本不提加州的創新作法，忽略了初選正是操兵的最好機會。

跨黨派機構California Voter Foundation的總裁Kim Alexander就說，加州明明有那麼多投票選擇，不管是在家投票，親自投票，甚至是趕在投票時間截止前郵寄選票，都能讓選民參與到選舉，但是每個競選團隊都忽略了這個教會選民如何利用多元投票的大好機會，只想著要打贏11月大選，至於教育選民的工作，等快到11月再說吧。但是從初選就不投票的人，到11月也不投票的機率其實比他們所想的高。