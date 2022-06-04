我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約市5月仇恨犯罪減半 亞裔受害者仍居首

布碌崙惡少放火燒背 華嫗兩年後仍恐懼

南加州急診室砍人案 3人受傷嫌犯被逮

中央社／洛杉磯3日綜合外電報導
南加州一間醫院急診室發生持刀砍人事件，造成1名醫師和2名護理師受傷，3人目前傷勢穩定。當局表示，犯案男子困守醫院一室長達數小時，目前已遭警方逮捕。美聯社
南加州一間醫院急診室發生持刀砍人事件，造成1名醫師和2名護理師受傷，3人目前傷勢穩定。當局表示，犯案男子困守醫院一室長達數小時，目前已遭警方逮捕。美聯社

美國南加州一間醫院急診室今天發生持刀砍人事件，造成1名醫師和2名護理師受傷，3人目前傷勢穩定。當局表示，犯案男子困守醫院一室長達數小時，目前已遭警方逮捕。

美聯社報導，洛杉磯警方發言人麥迪遜（Drake Madison）表示，男子在下午接近4時走進聖費南多谷（San Fernando Valley）的恩西諾醫院醫學中心（Encino Hospital Medical Center）。

當局表示，男子把車子停在路中央，走進急診室，要求治療焦慮症，但不久後就刺傷了醫師與護理師。

消防人員表示，3名受害者被送往創傷中心，傷勢嚴重。警方之後表示，其中1人必須手術

3人後來都情況穩定，在尊嚴健康北嶺醫療中心（Dignity Health Northridge Hospital Medical Center）接受治療。

警方表示，案發的恩西諾醫院醫學中心一樓，以及附近多個辦公室遭到疏散。

洛杉磯警局副局長漢密爾頓（Alan Hamilton）在新聞發布會上表示：「我們將病患撤離危險地帶。」

他並指出，並無證據顯示持刀傷人的男子認識3名受害者。

警方表示，男子犯案後，困守醫院一個房間內長達約4小時，特種武器和戰術部隊（SWAT）成員嘗試與他談判，但並未成功，最終將他逮捕。

當局指出，男子傷到了自己的手臂，被送往另一家醫院接受治療。

男子的姓名並未立即公開，但是漢密爾頓指出他前科累累，包括去年曾因毆打警官及拒捕而2度被捕。

超音波技術員羅曼（Benjamin Roman）告訴KNBC-TV電視台，他在案發前看到犯案男子。男子帶著一條狗，而且似乎嗑了藥，因為他看來很焦慮、大汗淋漓。

羅曼說，醫院發出「內部分診」代碼後，他看到一名醫師和一名護理師被刺傷。「醫師看起來很痛苦，到處都是血，看起來…他（凶嫌）可能刺中了她的腹部」。

就在這起案子發生2天前，美國奧克拉荷馬州土耳沙（Tulsa）一家醫院1日才發生槍案，槍手殺害含自己在內共5人。

當局當時稱，這名凶嫌近期在聖佛蘭西斯醫院（Saint Francis Hospital）接受背部手術後，仍持續感到疼痛，於是在作案當天購買1把AR-15式步槍，輕易進入這所醫院的一棟建物，最終殺害治療他的外科醫師及其他3人。

手術 醫學 洛杉磯

上一則

洛縣警長記者會 遭抗議者鬧場中斷

延伸閱讀

洛杉磯醫院砍人案 3醫護傷、嫌犯與警對峙

洛杉磯醫院砍人案 3醫護傷、嫌犯與警對峙
南加州亞凱迪亞高中2022畢業禮 35人挺進一流名校

南加州亞凱迪亞高中2022畢業禮 35人挺進一流名校
全美最悠久 布碌崙國殤日遊行氣氛高昂

全美最悠久 布碌崙國殤日遊行氣氛高昂
布碌崙貝瑞吉搶竊案頻傳 多名華人受害

布碌崙貝瑞吉搶竊案頻傳 多名華人受害
紐約旅行

紐約旅行
紐約布碌崙一高中生涉嫌一連串炸彈威脅 遭警方逮捕

紐約布碌崙一高中生涉嫌一連串炸彈威脅 遭警方逮捕

熱門新聞

美國直飛中國大陸的經濟艙票價，目前幾乎都在1萬多美金以上。（受訪者提供）

美飛中機票貴 華人回國走這條捷徑便宜大半

2022-06-01 21:12
華人3萬1500元購置的新車，第二天3萬4700元賣出，一天淨賺3000多元。（Cristian提供）

「市場太瘋狂」今天買車 明天上網賣 華人現賺3000元

2022-06-01 02:20
油價上漲，導致省油的日本車，尤其是油電混合的車子一車難求。（記者張宏／攝影）

出租家中3台閒置車 華人每月被動收入近萬元

2022-06-01 02:19
美國海關為華人簽發的臨時簽證，可暫時入境，但10年簽證被取消。（黃笑生提供）

因疫情滯留 華人10年簽證被註銷 律師建議聯合狀告美政府

2022-05-29 02:20
有機草莓疑似沾染肝炎病毒。（Pakutaso截圖）

加州兩種有機草莓疑遭病毒感染 FDA宣布緊急召回

2022-05-30 19:18
好市多買車，真的便宜嗎？（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱好市多買車真便宜嗎？業內人士這麼說...

2022-06-03 14:49

超人氣

更多 >
美食網紅嫌華人超市噁心 遭網友抗議後刪影片、道歉

美食網紅嫌華人超市噁心 遭網友抗議後刪影片、道歉
德州一家五口慘遭滅門 逃獄囚犯疑作案遭警擊斃

德州一家五口慘遭滅門 逃獄囚犯疑作案遭警擊斃
世說新聞╱好市多買車真便宜嗎？業內人士這麼說...

世說新聞╱好市多買車真便宜嗎？業內人士這麼說...
每天3杯無糖咖啡 死亡率降30% 喝加糖咖啡致死率仍比不喝者低

每天3杯無糖咖啡 死亡率降30% 喝加糖咖啡致死率仍比不喝者低
哈利和梅根現身女王白金禧儀式 民眾歡迎也有嘲諷

哈利和梅根現身女王白金禧儀式 民眾歡迎也有嘲諷