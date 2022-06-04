電競比賽高手 輕易拿到傑出人才綠卡

電競變正規「運動」。（unsplash截圖）

移民 方式百百種，等待綠卡 的過程可謂艱辛，不少民眾都將希望寄託於從工作簽證 之後申請綠卡，及「綠卡樂透」。然而近年多了一項新選擇，讓許多「網癮少年少女」十分雀躍，那便是由電競比賽獲取傑出人才綠卡。

崔載炫申獲綠卡時於推特公布。（推特截圖）

外國居民申請綠卡的常規方式有職業移民、綠卡樂透、移民投資、傑出人才等方式，許多沒有資金和特殊技藝的民眾，只能把希望寄託於先拿到工作簽證，而後申請綠卡。有特殊技藝的民眾則通常選擇傑出人才一路。但隨著電競比賽蓬勃發展，各國逐漸重視該項活動，並把電競歸類於運動後，許多往日被家長視為網癮少年和少女者，瞬間晉升為國家選手。

根據調查，暱稱Quas的委內瑞拉籍選手鲁伊斯（Diego Ruiz），為透過傑出人才（EB-1A）方式申請到綠卡的第一人，他於2015年效力Team Liquid時獲得美國永久居民身分，現已經退役。

EB-1A類別為「傑出人才」，需要在科學、藝術、教育、商業及體育五領域，具有特別才能，取得國際公認的成就，並在該領域得到廣泛認可，方才符合身申請資格。

在2018年韓裔電競選手崔載炫（Choi Jae-hyun）暱稱「Huhi」，也透過相同方式於2018年申請綠卡成功。現年27歲的他，於2014年開始效力於韓國電競隊，之後轉戰美國，作為美國英雄聯盟隊CLG（Counter Logic Gaming）的外援，打中路位置，曾選用遊戲「翱銳龍獸」一角，特放獨彩，以瞬間壓制對手的進攻方式令全球玩家留下深刻印象，也被粉絲們暱稱為北美第一龍王。

而在崔載炫於推特宣布申請綠卡成功後，同年由同樣來自韓國的電競選手金烔完（Kim Dong Wang ）也透過加入美國隊獲得P-1A（外國運動人才）簽證。

目前《英雄聯盟》開發商Riot Games規定，北美英雄聯盟冠軍聯賽（League of Legends Championship Series，簡稱LCS）在戰隊先發陣容中，必須至少有三名本土選手，即僅開放兩名外援名額。崔載炫申獲綠卡之前，便一直以外援身分出賽，