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加州選舉民調：州長紐森超對手40% 檢長邦塔領先1倍

記者丁曙／洛杉磯綜合報導
加州期中選舉民調，州長紐森超越對手40%。（本報檔案照）
加州期中選舉民調，州長紐森超越對手40%。（本報檔案照）

柏克萊加州大學（UC Berkeley）政府研究所和洛杉磯時報（Los Angeles Times）3日(周五)公布一項選舉民意調查，目前沒有挑戰者對州長紐森（Gavin Newsom）或州檢察長邦塔（Rob Bonta）構成威脅。事實上，計票結果將會落差很大，紐森領先對手40%，邦塔也超越對手一倍。

該項聯合民意調查發現，50%的受訪選民對於選擇紐森或共和黨籍州參議員達勒（Brian Dahle）之間，存在著驚人的40個百分點的差距。挑戰者僅被10%的選民青睞，差距之大在選票上領先所有其他候選人。相比之下，只有 16%選民表示尚未決定。

在加州檢察長的競選中，民調最大的新聞可能是，儘管一位備受矚目的「無黨派偏好」候選人做出了努力，但這場角逐很可能導致邦塔在 11 月面臨兩名共和黨人中的一位對決。民意調查發現，只有 6% 的受訪選民選擇了沙加緬度檢察長舒伯特 (Anne Marie Schubert)，她在 2018 年放棄了與共和黨的關係，而四倍的選民更喜歡其他兩位知名的共和黨人——律師厄爾利（Eric Early）和霍赫曼（Nathan Hochman）進入到11月決選。然而，邦塔的民意支持度遠遠超過了挑戰者，他贏得了 46% 受訪選民的支持。

對於那些正在考慮下周二投票給誰的選民來說，也不可能在加州最重要的兩場選舉中，做出任何意外的抉擇。

現任加州檢察長邦塔（Bob Bonta）。 (美聯社)
現任加州檢察長邦塔（Bob Bonta）。 (美聯社)

記者邵敏／洛杉磯報導

加州檢察長（California attorney general）選舉是今年最具爭議、也備受關注的州級選舉，初選將在6月7日進行，進入前兩名的候選人預定11月8日決選。五名候選人包括現任檢察長邦塔（Rob Bonta）、沙加緬度縣檢察長舒伯特（Anne Marie Schubert）、前助理司法部長郝格曼（Nathan Hochman）、律師厄爾（Eric Early）、以及刑法專家卡佩洛維茨（Daniel Kapelovitz）。

目前最被看好的是邦塔和舒伯特。菲律賓裔的現任檢察長邦塔去年由州長任命，也是唯一的民主黨候選人，極有可能直接進入11月決選。加州懲教治安人員協會（California Correctional Peace Officers Association）已為他背書。

沙縣檢察長舒伯特以成功起訴「金州連環殺手」廣為人知，因其主張嚴厲打擊犯罪得到幾乎加州所有地區檢察官、數十個執法組織，包括加州治安官研究協會 (PORAC)和加州公路巡警協會 (CAHP)的背書，另外還得到一些華裔領袖和聯盟的背書，包括平等公義協會（OJE）、加州反毒聯盟（CCAD）、「神探」李昌鈺等。

沙加緬度縣檢察長舒伯特（Anne Marie Schubert）主張嚴厲打擊犯罪...
沙加緬度縣檢察長舒伯特（Anne Marie Schubert）主張嚴厲打擊犯罪。 （取自舒伯特臉書）

舒伯特過去曾是共和黨籍，但幾年前已放棄黨籍，這次以無黨籍身分參選。她被認為有機會擊敗邦塔，邦塔因支持犯罪非刑事化和提前釋放罪犯備受爭議，這場選舉也被看作是改革派與嚴厲打擊犯罪強硬派的對決。

加州共和黨為前助理司法部長郝格曼背書，加州最後一位共和黨籍州檢察長於1999年卸任，該黨自2006年以來，在加州從未贏得任何州級選舉。 

加州大學 共和黨 紐森

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