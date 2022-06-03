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新冠住院人數持續上升 洛縣月底可能恢復室內戴口罩

記者丁曙／洛杉磯綜合報導
檢測顯示近日洛杉磯縣COVID感染人數持續上升。（CDC）
檢測顯示近日洛杉磯縣COVID感染人數持續上升。（CDC）

洛杉磯縣公共衛生局長費若（Barbara Ferrer）博士說，按照目前當地與新冠（COVID-19）相關的住院人數增加的速度，該縣可能會在幾周內進入聯邦政府規定的病毒活動「高類別」，時間可能在6月底。她警告說，這意味著該縣將恢復室內強制佩戴口罩的措施。

根據聯邦疾病防治中心（ CDC ）指南，如果與病毒相關的新入院率達到每10萬居民10人，或者該縣配備的10%病床被新冠陽性患者佔用，則「中等」類別縣將轉為「高類別」。

根據最新數據，洛杉磯縣醫院的新冠陽性患者人數上升至500人以上，在連續數周的感染高峰後，則繼續呈上升趨勢。

根據州府數據，截至2日（周四）該縣有524名新冠陽性患者住院，這是自3月中旬以來的最高住院人數。

衛生官員指出，縣醫院的大多數新冠患者實際上是因為病毒以外的原因入院，許多人直到入院接受檢測才意識到自己被感染。但縣公共衛生局長費若上周表示，即使患者因其他原因入院，他們的新冠感染也意味著醫院在提供治療時，必須採取更強化的保護措施。

儘管全縣的新冠感染人數已連續數周上升，但與近4800人住院的冬季病例激增相比，目前對醫院的影響相對較小。衛生官員將感染病例減少，歸因於疫苗接種覆蓋率高，以及如果在暴露後迅速用藥，可以控制感染的治療藥物的可用性。

洛縣公衛局2日還報告了新增5047例新冠病毒感染病例，使整個大流行期間的累計病例總數增加到298萬5665例。另外還報告五例與病毒相關的死亡病例，使該縣迄今的總死亡人數上升到3萬2136 人。

洛杉磯 聯邦疾病防治中心 檢測

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