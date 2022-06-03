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夏季旅遊爆熱 華人旅行社喜迎商機

記者張宏／洛杉磯報導
土耳其因為直飛航班多且價格便宜，是目前南加華人旅遊的熱點。（讀者提供）
土耳其因為直飛航班多且價格便宜，是目前南加華人旅遊的熱點。（讀者提供）

國殤日意味著夏季旅遊的開始，華人旅行社一掃疫情期間死氣沉沉的景象，開始活躍起來。美國本土巴士一車難求，之前礙於疫情無法出國的民眾，也迫切希望國際遊，目前性價比最高以土耳其為主，還有業者開拓新景點吸睛。

土耳其因為直飛航班多且價格便宜，是目前南加華人旅遊的熱點。（讀者提供）
土耳其因為直飛航班多且價格便宜，是目前南加華人旅遊的熱點。（讀者提供）

中國大陸遊客來不了，改成以本地遊客為主，需要從掃盲團升級到度假休閒階段。縱橫集團的執行總裁（CEO）Richard Sun表示，疫情改變了華人旅行社的產品模式，追求輕奢慢遊，以度假休閒為主。提升產品的品質，其中很重要的一環是導遊的質量，現在信息透明，客人在出發前都會做功課，要去哪裡吃什麼都有自己的需求，導遊就需要適應客人的進步相對提升自己。

其次是產品更加多樣化，Richard表示，本地華人有老移民也有新移民，大家喜好不同，產品線要覆蓋多種多樣。現在是只要有好東西拿出來，多麼生僻的地方都會有人買單，像冰島遊每人3500元一樣有人報名。目前性價比較高的土耳其、波多黎各，客人也是絡繹不絕。

巴士業者鹿強表示，現在巴士很忙，已恢復到疫情前水準，且車價也好，比疫情前貴了20-30%。巴士客人以前多是中國大陸的遊客，現在都是美國本土團，及歐洲和印度的旅行團，車子不夠用，生意很暢旺。

眾信天益的執行總裁Julia郭表示，旅遊景點不能老生常談景點，要推一些新鮮景點。斐濟比夏威夷更新鮮，當地水質也很好，所以他們和斐濟旅遊局獨家合作，推出八天五晚的斐濟懶人式海島遊。洛杉磯飛斐濟每天有直飛航班，航行很方便。當地網紅景點也很多，如蘭花花園泥漿浴、日落巡航晚宴、打卡沙丘國家公園、斐濟商戶海岸等。他們的成團形式靈活，兩人即可成行，且提供中文導遊。中國護照還能免簽證進入斐濟，且不需要隔離。斐濟入住旅遊局官方推薦的希爾頓五星級海灘度假村，這個團八天1700多元，暑期還推出親子優惠，價格在1400多元。

Julia郭說，旅遊復甦，大家都想往國外跑，他們還推出墨西哥城四天團，老外客人參加，英文團天天出發，兩人成團，中文是每周二四，四人成團。

文景假期的執行總裁Jeffery陳表示，美國本土旅遊客人還是自駕為主，現在暑期飛歐洲的機票比較貴，因此會遏制大家出行的意願，他們打算在9月以後推土耳其和摩洛哥的旅行。尤其是摩洛哥是他們的獨家行程，以深度遊為主，如卡薩布蘭卡和舍夫沙萬。

他說，現在客群主要是中老年人，因為他們時間比較有彈性，相信下半年隨著機票價格趨於穩定，旅遊會逐漸復甦。

土耳其因為直飛航班多且價格便宜，是目前南加華人旅遊的熱點。（讀者提供）
土耳其因為直飛航班多且價格便宜，是目前南加華人旅遊的熱點。（讀者提供）

疫情 華人 移民

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