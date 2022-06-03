洛杉磯縣出現首例猴痘病例 有旅遊史

洛縣出現首宗猴痘病例。（FOX 11）

洛杉磯猴痘 （monkeypox）現蹤！NBC 4電視台報導，洛杉磯縣公共衛生局（Department of Public Health）2日報告洛縣 首宗猴痘病例。

洛縣出現首宗猴痘病例。（NBC 4）

衛生官員目前仍在等待聯邦疾病防治中心（CDC）的最終確認。

洛縣衛生局指出，這名猴痘患者，是洛縣成年居民，近期有旅遊史，並與猴痘病患有過密切接觸。該局表示，患者有出現症狀，但情況良好，並未住院，且正隔離中。

衛生局正繼續對該名患追蹤其密切接觸者，著手進行接觸後的預防相關工作。衛生局表示，一般人感染猴痘的風險仍很低。

由於猴痘目前已在英國、西班牙和葡萄牙等不尋常的地方出現病例，全球自5月開始以來，對猴痘疫情是否如新冠肺炎般爆發的擔憂加劇。猴痘通常會出現在非洲部分地區，歐洲和美國病例相當罕見。

加州 公共衛生廳（California Department of Public Health）上個月在沙加緬度縣，報告三起猴痘疑似病例後稱，「目前猴痘症不斷爆發，並可能發生變化」，相關單位正密切監測美國和加州猴痘傳染情況，以確保快速識別病例。根據現有訊息，猴痘對公眾風險目前仍然非常低。

感染猴痘症狀，首先會出現發燒、身體疼痛，之後身體上會出現一顆顆皮疹。