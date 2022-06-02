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電郵威脅炸學校 南加高中1學生疑涉案被捕

記者邵敏／洛杉磯綜合報導
鮑爾溫公園市的高中，近日連續收到校園爆炸裝置的威脅，在校學生涉案已被捕。（KTLA 5）
鮑爾溫公園市的高中，近日連續收到校園爆炸裝置的威脅，在校學生涉案已被捕。（KTLA 5）

南加洛杉磯縣鮑爾溫公園市(Baldwin Park)的一所高中，近日連續收到關於校園內爆炸裝置的電子郵件威脅。經查，涉案人是一名在校學生，目前這名學生已被捕。

鮑爾溫公園市警察局5月31日（周二）表示，一名學生在向當地一所高中發送電子郵件威脅後被捕。警方稱， Sierra Vista高中的工作人員， 在5月25日當天課程結束後，首次收到一封關於校園內爆炸裝置的電子郵件威脅。這封郵件引發警方的大規模反應，爆炸物探測犬隊對校園進行全面搜查。

幾天後的5月31日（周二），Sierra Vista高中的工作人員再次收到郵件威脅。警方表示，郵件來自同一嫌疑人，聯邦調查局（ FBI）介入，確定嫌疑人是一名在校學生。警方說，這名學生目前已被捕，並從他的家中查獲相關證據，但沒有提供有關查獲物品的詳細信息，偵探將對這些威脅提起刑事訴訟，調查正在進行中。

橙縣聖塔安那的Mater Dei高中宣布，由於收到相關威脅，校園將在本周關閉。（...
橙縣聖塔安那的Mater Dei高中宣布，由於收到相關威脅，校園將在本周關閉。（KTLA 5）

鮑爾溫公園市當局宣布該學生被捕的同一天，橙縣聖塔安那（Santa Ana）市政府的Mater Dei高中宣布，由於收到相關威脅，校園將在本周關閉。聖塔安那警方表示，目前沒有對學生或學校構成威脅，而且該事件似乎涉及一名前僱員。

河濱縣標蒙市（Beaumont）警方在上周兩天內調查了對學校的多起毫無根據的威脅，警方稱德州的大規模槍擊事件可能助長了類似的謠言，「當德州的校園槍擊事件發生後，我們看到當地學校的擔憂增加。這些事件通常會引發謠言和校園槍擊計劃的報導，尤其是通過社交媒體，從而加劇社區的焦慮。」

在德州發生致命的學校槍擊事件後，南加州的執法機構加強了在當地學校周圍的巡邏。

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