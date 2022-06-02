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轉機回中國 停留香港限7天 逾期風險高

本報記者／洛杉磯報導
持中國護照的華人在香港只能停留七天，這條捷徑有一些無法預測的風險。（受訪者提供）
持中國護照的華人在香港只能停留七天，這條捷徑有一些無法預測的風險。（受訪者提供）

華人近日從洛杉磯回中國，選擇從香港轉機，再飛大陸，走這條回國路線，全程票價只有1500美元，比直接飛大陸便宜大半。但業內人士分析，雖然這是一條捷徑，期間仍存在諸多不確定因素，人們如果選擇這條路線，一定要考慮各種可能存在的風險。

華人近日從洛杉磯飛香港轉機，再飛大陸，全程票價只有1500美元。（受訪者提供）
華人近日從洛杉磯飛香港轉機，再飛大陸，全程票價只有1500美元。（受訪者提供）

「當全世界飛往中國的機票都很緊俏的時候，突然有這條路線可以走，而且機票很便宜，確實是一條捷徑。」洛杉磯機票業務人士顧彬彬指出，最近一段時間，很多人都慢慢發現這條回國路線，但從目前情況來看，世界各國飛香港容易，但離開香港前往中國大陸卻是一個大問題。

從香港轉機回中國，其中最主要的問題是，持中國護照的華人在香港依法只能停留七天，而香港對入境人員的防疫隔離時間也是七天，這就造成時間非常緊張，中間如果任何一個環節出現問題，就無法順利登上飛中國的航班。

首先，按照目前規定，從香港飛往大陸的一些城市，航班起飛前48小時內，需前往指定實驗室做額外的核酸檢測，如何在七天隔離結束後完成核酸檢測，又不能超過七天的合法停留期，時間很微妙。顧彬彬說：「如果來不及，就是非法滯留香港，那將面臨怎樣的局面，被遣返回出發地還是送到大陸，目前都沒有具體規定，也沒有相關案例可以參考。」

針對這個情況，顧彬彬認為有兩套可行方案。方案一，抵達香港後，在隔離結束前三天進行延期申請，提供證明無法按時離開香港的理由，這樣就有足夠時間去指定實驗室做核酸檢測。方案二，目前中國有一些城市，無需起飛前48小時內在指定實驗室做額外核酸檢測，乘客可選擇前往這些目的地，只需在機場檢測，這樣就可以節約時間，不會造成非法滯留香港。

此外，走這條回國捷徑另有一些無法預測的風險。比如說，旅客如果在酒店隔離期間被檢測出新冠陽性，那就需要在香港接受治療，對於沒有當地醫療保險的華人來說，自費治療可能會是一筆相當可觀的費用。

顧彬彬還提到，自從大家知道有這條捷徑可走之後，從香港飛大陸的近期機票就被一些人買斷，目前機票價格也在上漲。另外，從香港進入大陸境內有兩條途徑，除飛機外，還可以通過陸地口岸，但相關人士指出，每天從陸地口岸進入大陸有一定的名額限制，人們很難搶到這些名額。

香港 檢測 華人

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