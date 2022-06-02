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核桃鑽石吧 每周可澆水3天

記者楊青╱洛杉磯報導

與洛杉磯地區6月1日開始大規模强制性執行省水計畫不同，華人聚居的核桃市和鑽石吧今年夏季的省水計畫，主要以地方政府鼓勵及居民自願配的方式展開，居民庭院允許周澆三次，鼓勵住家和商家安裝省水裝置節約用水，同時為居民和企業主提供多種省水回扣。

核桃市長秦振國、副市長伍立倫，和鑽石吧副市長周柏華均表示，兩市今年夏天的省水計畫與核桃谷水區的節水計畫同步，實施的是二級省水計畫，希望居民和商家能夠比往年節省20%的用水量。

市府希望居民和商家的戶外和庭院用水每周最好控制在三天；上午8時至下午5時之間不要澆水；有游泳池的住家，不使用時最好蓋住蓋子，減緩水蒸發。

核桃市社區發展部主任Chris Vasquez也表示，一些居民的房子年代較久，灑水器、水槽、水龍頭、浴缸和淋浴系統等可能有漏水，是浪費水的很大漏洞，建議民眾檢查修復。此外，下雨中和雨後48小時內不要澆水，也是省水的好辦法。除非出於健康和安全目的，否則不要沖洗車道和人行道；如果要清洗美化庭院和清洗車輛時，使用關閉式噴嘴花灑。

雖然不强制執行限水令，但兩市市府還是鼓勵民眾和商家盡可能以各種方式節約用水，包括盡可能減少草皮，鼓勵使用耐旱和本地植物材料；使用滴灌來有效地澆灌景觀區域；安裝專用的景觀灌溉儀表以監測用水量；鼓勵生活用水回收用以澆灌植物；有可能的話，安裝雨水桶或其他雨水收集裝置來儲存水， 鼓勵在花盆中使用覆蓋物來保持植物水分。

鼓勵民眾節約用水，政府也給與大力配合和支持。監控自家的用水量並檢查是否有洩漏的工具優惠，可以上網flumewater.com/partners/wvwd/。使用高效洗衣機，每次可節省14加侖水；高效廁所可節省近20%冲水量，更新高效洗衣機和厠所優惠可上網socalwatersmart.com。

核桃 鑽石吧 游泳

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