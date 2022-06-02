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阿市凌晨槍響 居民夢中驚醒 車輛中彈無傷亡

記者邵敏╱阿罕布拉市報導
附近居民在睡夢中被驚醒，聽到接連槍響。（記者邵敏／攝影）
附近居民在睡夢中被驚醒，聽到接連槍響。（記者邵敏／攝影）

南加華人聚集的洛杉磯縣阿罕布拉市（Alhambra），6月1日（周三）凌晨發生一起槍擊案件，附近居民在睡夢中被驚醒，聽到接連槍響；更有居民表示，聽聞槍案就發生在家旁邊，「我都嚇死了，覺得很害怕。」據悉，槍案並沒有造成任何人員傷亡。

阿市警方確認，槍案發生在 Westmont Drive 和山谷大道（Valley Blvd.）的交叉路口，案發時間在1日清晨5時左右。警方接獲報案，稱有人遭槍殺，阿市警局與洛杉磯市警局官員第一時間趕赴現場調查。槍案發生地位於街區十字路口，附近除了一些商家，包括汽車修理廠、加油站之外，還有很多民宅，以華裔、西裔居民為主。

居民Roger Fariaj在接受本報記者採訪時表示，清晨他還在睡夢中，突然被外面的槍聲驚醒，「一開始是一次槍響，接著我就聽到汽車疾馳的聲音，感覺像是有人在追逐，接著又聽到接連至少三聲槍響，後來警察就趕到現場。」

1日清晨5時，阿市 Westmont Drive 和 Valley Blvd. ...
1日清晨5時，阿市 Westmont Drive 和 Valley Blvd. 的交叉路口發生槍擊案。（記者邵敏╱攝影）

Fariaj說，他在這個社區居住多年，從來沒有發生過槍案，「這裡一直都很太平，沒有聽說過惡性案件。」但他同時表示，他對發生槍案並不感到震驚，「這個地區離高速公路比較近，我猜測可能是從洛杉磯市區過來的黑幫，在這裡追逐發生槍戰。」

另外一個居民 Laura 則對發生在家附近的槍案表示十分恐懼，「我一年前剛搬到這裡，但丈夫一家住在這裡很多年，社區治安一直很好，從來沒有聽說過發生槍案，我都嚇死了，覺得很害怕。」

警方表示，槍案沒有造成任何人員傷亡，涉案人員都是西裔。（記者邵敏／攝影）
警方表示，槍案沒有造成任何人員傷亡，涉案人員都是西裔。（記者邵敏／攝影）

記者致電阿市警局，值班警官表示，槍案並沒有造成任何人員傷亡，主要的涉案人員都是西裔，但對於案件發生的具體原因，以及其他細節，警官表示仍在調查之中。根據 Sky2 的航拍畫面顯示，事發地點有一輛黑色汽車，似乎遭受了相當損害，從畫面中可看出，車上有著彈孔，車窗玻璃也遭破壞。

阿市警方證實，案發時，嫌疑人坐在車中，對另一輛汽車射擊。嫌疑車輛被描述為一輛黑色的中型SUV，警方後來在 West Valley Blvd 的2900號 街區，發現了這輛無人乘坐的涉案車輛。 隨後，一名受害者也在該地區附近被找到，警方確定案發時，受害者並沒有被槍擊中。

阿市警局呼籲任何知情者聯繫調查部門，電話為 626-570-5151。

1日清晨，阿市 Westmont Drive 和 Valley Blvd. 的交...
1日清晨，阿市 Westmont Drive 和 Valley Blvd. 的交叉路口發生槍擊案。（記者邵敏／攝影）
航拍顯示，事發地點有一輛黑色汽車，車上有彈孔，車窗玻璃也遭破壞。（CBS）
航拍顯示，事發地點有一輛黑色汽車，車上有彈孔，車窗玻璃也遭破壞。（CBS）

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