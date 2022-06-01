加州缺水能否再住更多人 關鍵在省水

加州缺水，還能再住更多人嗎？關鍵在能不能更省水。（報系照片）

加州 未來恐將更為缺水，還能容納更多人口嗎？舊金山灣區 智庫Pacific Institute最新分析發現，自1967年後，人口增幅與人均用水量就開始脫鉤，至2016年為止，加州人口增加了一倍，但用水量只增加了13%。特別是從2007年開始，人均用水量的降幅更為明顯，都會區2016年的用水量比1990年代初期還少，洛杉磯地區的人均用水量更比1980年代還少。

主因之一是，加州80%的水用在農業，20%才用於住家與商店，住商用水其中還有一半是拿去澆灌草皮、洗車、游池。因為加州法規的持續改進，每當新的房子興建時，省水效能都要比以前更好，不論是水龍頭、衛浴或是搭配的家電。另外，廢水回收機制也是與時俱進，草坪也在陸續改換耐旱的品種，這些都是加州人均用水量越來越低的原因。

然而，意想不到的原因之一是都會化程度越高，水省得越多。因為相較於有大庭院的獨棟屋，集合住宅的人均草坪更少，用水量當然也更少。因此Pacific Institute的另一份研究發現，舊金山灣區未來50年可望增加700萬人口、200萬間住房，但是人均用水量卻不會因此大增，因此專家認為，省水的關鍵不在於房子的數量，而在於如何改進用水效能，就算人再多、房子再多，只要省水的趨勢不變，就不至於因為人口增加而缺水。

當然，某些鄉村或沿海地區可能還是會面臨缺水問題，例如中央山谷的地下水不足導致居民受限，中央海岸部分城鎮也因為缺水而禁蓋新屋。但是這些短期現象應能獲得改善，特別是都會區居民越來越多，省水方式也越來普遍後。柏克萊加大加州公共政策研究院的水資源專家Ellen Hanak就說，只要規劃時的眼光放遠，水資源與住房需求是可以找到兩全的解答的。