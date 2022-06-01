好月嫂如何找 寶媽整理獨家攻略

如何找到好月嫂，是華人寶媽熱門討論話題，寶媽們也通過自己的經驗，總結如何找到好月嫂的心得和關注點。

1、面試 背景調查：面試月嫂要問清楚月嫂在預產期之前和之後的檔期如何，費用包含哪些服務，哪些服務額外收費。如果月嫂是外地的，交通方式需要提前商量好，往返路費一般也是雇主出。在快面試月嫂結束時，可以和月嫂聊聊家常，了解一下月嫂平時生活狀況，家庭情況等，比如在美國是否有合法身分，防止一些個人因素導致突發狀況。

2、雇主推薦：月嫂最好是熟人或者寶媽介紹，在面試月嫂時要問一下是否有前雇主推薦電話，如果有，可以和前雇主了解一下這個月嫂的優缺點，看是否自己可以接受。因為每個人需求不同，需要根據自身要求多方面了解。

3、地域差異：根據自己的家庭情況來挑月嫂，飲食方面也可以多加了解。南北方菜口味差異大，以及深受熱捧的廣東菜和台灣菜，大多數月嫂都會說自己會做月子餐，而且做的很好。但其實如果月嫂和雇主飲食習慣差異太大，相處一段時間後，也會出現不愉快的情況。建議可以找飲食習慣接近的月嫂，相處下來會較舒服。

4、體檢報告：面試月嫂時一定要問清楚月嫂的身體狀態，如果在經濟允許下，最好出錢讓月嫂去體檢，有一些月嫂年齡比較大，可能會伴有高血壓和高血糖等症狀。特別是要確認月嫂是否攜帶一些傳染病，確認月嫂是否有即時接種流感疫苗 ，以及新冠（COVID-19）疫苗，畢竟剛生完孩子的產婦和寶寶身體都比較虛弱，很容易被傳染。

5、新生兒和產婦的護理問題：對於這些問題，比如寶寶常見的黃疸、痱子、腸絞痛等症狀，有多年經驗的月嫂都應該知道如何回答，也算是最常規的業務能力考察。

6、保險 ：一般有身分的月嫂都會自帶保險，這是為了防止月嫂在家中工作出現意外身體狀況時，需要雇主寶媽掏錢看病。

7、月嫂紅黑榜：不少寶媽在網上發了月嫂紅黑榜，寶媽們可以在面試月嫂後，花時間去網上搜查看上的月嫂是否在紅黑榜裡面。