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華人月嫂疫情後供不應求 月薪飆漲

本報記者╱洛杉磯報導
月嫂作為華人區的熱門行業供不應求，價格也水漲船高。（Unplash）
月嫂作為華人區的熱門行業供不應求，價格也水漲船高。（Unplash）

當前美國通貨膨脹加劇，各行業都面臨漲薪壓力。月嫂作為華人區的熱門行業也是供不應求，價格更是水漲船高，很多寶媽面臨著如何選擇一個價格合理、服務又好的月嫂的問題。

寶媽感嘆身價不如月嫂

住在聖蓋博的陳女士表示，自己在2019年生了第一胎，因為當時家人無法來美照顧做月子，老公又忙於工作，無奈之下請了月嫂。當時在鄰近預產期兩個月的時候開始找月嫂，因為那時沒有疫情，月嫂較好找，而且運氣較好，挑到一個非常好的月嫂，照顧她和寶寶都很有耐心，當時月嫂走時還傷心了一陣子。

陳女士說，當時請的月嫂在中國就是金牌月嫂，非常有經驗，而且價格相對本地月嫂較低，只需要150元一天，不但會做月子餐，而且連老公的一日三餐也會做好，算上給的小費，26天大約在5000元左右。

然而市場風雲突變，陳女士去年開始備孕二胎，當時諮詢月嫂的價格大約在26天6000元，包家屬餐，當時覺得價格勉強可以接受。但想著時間尚早，再等一等市場價格是否會下調。今年喜獲二胎後，前兩天再去諮詢月嫂價格居然已漲到26天8000元，而且還不包括家屬餐，如需要加家屬餐每人每天加10元。陳女士感嘆，月嫂薪水都已經高於她的薪水了，她開玩笑表示，這樣的價格等她有經驗了也想辭職當月嫂。

陳女士說，「一些口碑比較好的月嫂需要早早預約，甚至一開始備孕就可以提前準備預約，要不然根本約不上。」她通過寶媽們整理出來的月嫂紅黑榜，問了幾個口碑比較好的月嫂，根本就沒有檔期，他們的檔期都已經排到明年。

月嫂中介揭秘行業亂象

對於月嫂價格瘋漲的原因，月嫂中介表示，以往會有一批持旅行簽證來美做月嫂的人，雖然沒辦法在美國合法打工，但可以通過中介介紹給寶媽。很多華人是可以接受用現金支付給這些非法打工的月嫂，這在月嫂行業是見怪不怪。這些月嫂在美國人生地不熟，有的就是以往當月嫂的經驗和口碑，他們可以住在雇主家，相當於給他們一個無形蔽護傘，雙方各持所需，因此做事格外賣力，深受不少寶媽好評，而且價格相對有身分的月嫂低很多。但疫情爆發，加上現在中國出境困難，所以市場上這類月嫂少之又少。

還有一批本地月嫂比較擔心新冠（COVID-19）疫情傳染，不願意出來工作。加上通貨膨脹厲害，物價飛漲，各個行業都在漲薪水，月嫂作為解決寶媽群體的剛需服務行業，供不應求，價格自然漲上去。

寶媽:月嫂私下串通抬價

 

爾灣資深寶媽王女士表示，月嫂也有自己的群體，並且會私下串通價格。大部分月嫂都會同時面試好幾家，然後選擇出價高的雇主家。她就經歷這種事情，在預產期前三個月已經和一位月嫂敲定，並付了定金，結果快到預產期時，月嫂說家裡有突發事情無法前往，後來通過各種途徑得知，這位月嫂其實是去了另一家比她出價高的雇主家。無奈之下，王女士只能臨時挑選另一位月嫂，結果月嫂做了大概十多天，就要求漲價，原因是有另一家願意出更高價請她。王女士因擔心臨時換月嫂對寶寶有不好影響，也擔心找不到合適的月嫂，無奈之下只能加工資。

王女士表示，在洛杉磯的各種寶媽群，月嫂是永遠熱門的話題，高價格不代表月嫂好，通常好月嫂的口碑都是通過寶媽之間的親身聘用後的評價建立的，如果光靠簡單面試很容易踩雷。好的月嫂不好找，更多時候是因為她的檔期很滿，所以一定要提早預產期半年，甚至一年就開始物色。

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