「市場太瘋狂」今天買車 明天上網賣 華人現賺3000元

華人3萬1500元購置的新車，第二天3萬4700元賣出，一天淨賺3000多元。（Cristian提供）

南加二手車 市場持續火爆，華人 日前入手一部新車，第二天參加全網拍賣，一天就淨賺3000多元。面對這樣的市場，這名華人感慨萬千，「這真是一個瘋狂的時代。」

華人Cristian在洛杉磯縣艾爾蒙地市（El Monte）經營華美車行多年，主要從事二手車的買賣服務，今年5月17日，她在一家4S店入手一部豐田（Toyota）凱美瑞SE。據Cristian介紹，當時4S店在原有的定價上加價7000元出售，「我比較懂行情，就跟對方討價還價，最後加了1600元，總價3萬1500多元到手。」

第二天，這部剛入手的新車參加全網拍賣，僅幾個小時，就有27次出價，最後普通的豐田凱美瑞以3萬4700元的價格成交，Cristian一天之間淨賺3000多元利潤 。她表示，「現在這個市場真的瘋狂，哪怕加價買到的車，轉手賣出去還是有利潤可賺。我們在這個二手車市場做了這麼多年，沒想到一場疫情會讓車市變成這樣，太不可思議了。」

在Cristian的記憶中，二手車市場自去年開始火爆，今年則愈演愈烈。去年3、4月，她的華美車行收購了一輛賓士（奔馳）車，當時價格是2萬3000元，之後這部車租借了一年，租金到手1萬6000多，如今車的估價是2萬8000元。 Cristian說：「一年多來，這部二手車的價格漲了5000元，以前二手車開的時間久了，里程數增加就會跌價，現在不跌反漲。」

這樣的情況並非個案，市場上的例子非常多見。根據相關數據，二手車的漲幅已經高達40%左右，新車漲幅超過10%。二手車價格高漲的主要原因是，兩年多的疫情導致新車產能跟不上，供應不足，新車買不到，消費者就把視線轉移到二手車市場。 Cristian認為，「二手車市場完全由供需關係決定，市場需求太大，價格就飛速上漲。」

據不少消費者反映，目前去4S店購買新車，最普通的車型都需要等待兩三個月，同時還要加價。一位不願透露姓名的華人說，「兩三萬的新車平均都要加價5000元才能訂到，其中有很多附加費用在裡面。」

Cristian表示，她能在短時間內入手這部新車全靠運氣，四處打電話找現車，最後在一個偏遠的車行才買到，「不過目前的行情是，我們經常帶客戶訂車，哪怕等幾個月後拿到車再做全網拍賣銷售，還可以賺到一筆可觀的利潤。」