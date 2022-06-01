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世說新聞／買槍審核沒用？這15起大屠殺都是合法槍所為

出租家中3台閒置車 華人每月被動收入近萬元

記者張宏／洛杉磯報導
油價上漲，導致省油的日本車，尤其是油電混合的車子一車難求。（記者張宏／攝影）
油價上漲，導致省油的日本車，尤其是油電混合的車子一車難求。（記者張宏／攝影）

疫情之後因為芯片和配件供貨等多種原因，導致新車和二手車一時奇貨可居，二手車甚至是新車價，而新車通常要加價千元才買得到，導致買家怨聲載道。而車價上漲，也讓一些將閒置車子出租的個人租車人，每月被動收入近萬元，可謂幾家歡喜幾家愁。

華人馬女士8月需要用車，現在就開始看車。她說，考慮到高油價，所以目標車款都是油電混合車，如本田的CRV Hybrid或者豐田的RAV4 hybrid，結果試駕基本不可能，聯繫了幾個經銷商，都沒有新車可以試駕。加價理所當然，車子出廠價和經銷商報的價格，基本上差了9000元到1萬元，且沒有講價空間。經銷商還要求馬上交10%的定金，然後等5周到16周才能取車。

南加像馬女士這類遭遇的人不在少數，華人李小姐都看了好幾個月，但一直下不了手，因為價格太貴。而她的同事從去年10月就開始買車，她家三口人只有一輛車，她現在回來上班要開車，老公和小孩在家就沒有車，所以他們真是有剛需，但堅持絕對不加價的原則，到現在也沒買到。

華人汽車經紀丁先生表示，現在南加日本車普遍難買，油電混合更是難買，排隊要排到明年。目前奧迪車挺多的，雖然不需要加價，但也不是很好殺價。如果大家著急買車就只能加價。要麼就是先租車，三年以後再看。也可跨州買車，談好價格，直接飛過去開回來就好，還不需要加價。

現在二手車市場更是火爆，華人John胡表示，二手車現在常比新車還貴，主要好處是除了能拿到車。他的車子只開了五、六萬哩，二手車價格比當時買的新車還貴20%。他同事想買里程數10萬以內的二手車，年份2018年之後的，基本上沒有重大事故的車子都要快3萬元。

一車難求，讓那些有多輛閒置車的人生財有道。華人Tim劉手上有三輛閒置車，分別是特斯拉、豐田西耶那、路虎，他說，這三個車款可謂符合不同需求的代表車款。他在Turo平台上出租自己的車子，三輛車一個月就能帶來近8000元固定月收入。這就和閒置房間做Airbnb一樣，可自己買商業保險，或採用分成的方式由平台負責一切的損失。他的特斯拉一天租金大概在100多至200元之間，路虎一天租金也在100多元，西耶那新款也能租到100多元每天，舊款也有80元左右。他計劃等車價穩定了，再補一輛吉普和跑車，就能完全滿足各類租車人群的需要。

車子出廠價和經銷商報的價格差越來越大。（記者張宏／攝影）
車子出廠價和經銷商報的價格差越來越大。（記者張宏／攝影）

二手車 華人 租車

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