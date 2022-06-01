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加州解「渴」…賽茲蓄水計畫浮上檯面

編譯組／綜合報導
一旦加州水資源管理委員會點頭，賽茲谷就將成為另一個重要蓄水地。（加州水資局）
一旦加州水資源管理委員會點頭，賽茲谷就將成為另一個重要蓄水地。（加州水資局）

隨著全球氣候變遷，加州乾旱已經從十年一遇變成兩三年就會出現一次，最近三年更是到處都在喊渴。為了提供更多蓄水容量，1980年代已經中止的賽茲蓄水計畫（Sites Reservoir）又被拉上檯面。位在沙加緬度西北70哩處賽茲谷（Sites Valley）大小不一的蓄洪池，2030年完工後可望提供150萬英畝呎的用水。雖然南加大都會水務局與聖伯納汀諾大都會水務局都大力支持，州長紐森也願意背書，但是蓄水量與對生態的衝擊已然引發爭議。

環保團體：衝擊生態資源

Friends of the River、Sierra Club California、Pacific Coast Federation of Fishermen's Association等環保與倡議團體的反對意見是，與加州每年4200萬英畝呎的需水量相比，賽茲蓄水計畫能夠提供的量實在微不足道，而且為了注水還需分引沙加緬度河的水，一定會衝擊生態復育與水產資源。

水務局：絕無負面影響

不過需水孔急的南加與聖伯納汀諾大都會水務局都認為，沙加緬度河的水量是150萬英畝呎的二至五倍，絕對不會發生負面影響，而且大旱之年誰不希望水資源愈多愈好。

除了出資力挺的南加大都會水務局（2000萬元）與聖伯納汀諾大都會水務局（1400萬元）這30個主要受益者外，當地因為水價飆漲而被迫休耕砍樹的農民也希望賽茲蓄水計畫重見天日。沙加緬度河谷以西原是稻米、杏仁、胡桃、開心果與水果的盛產地，但是迄今已有37萬英畝休耕，最大原因就是缺水導致1英畝呎的水要價600元，是往年的六倍。因此沿著當地主要幹道，呼籲立刻建壩的巨型招牌處處可見。

紐森同意40億建蓄水庫群

當然，紐森與其他州議會成員也非常願意，希望在13哩長、5.5哩寬的賽茲谷周邊建立耗資40億元的蓄水庫群，以便在沙加緬度河水高漲時，可以將洪峰分導15哩外的此地。計畫中的兩座主壩高約310呎，另外還有9座副壩，另外除了現有人工河道，還需增設輸水管線。計畫一旦獲得加州水資源管理委員會的同意，將是1999年以來加州最大的水壩興建計畫。與之相比，加州現有最大的水庫為沙斯達湖（Shasta Lake），蓄水量為350萬英畝呎。

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