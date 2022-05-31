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南加現割喉油價 每加侖6.162元

本報記者／洛杉磯報導
洛縣每加侖普通汽油上漲到創紀錄水平，達6.162 元。這是橙縣拉哈布拉市海灘街（Beach Blvd.）和帝國公路（Imperial Highway）交口雪佛蘭加油站5月30日的油價。（本報記者／攝影）
洛縣每加侖普通汽油上漲到創紀錄水平，達6.162 元。這是橙縣拉哈布拉市海灘街（Beach Blvd.）和帝國公路（Imperial Highway）交口雪佛蘭加油站5月30日的油價。（本報記者／攝影）

加州汽油價格於國殤日再創新高。洛杉磯縣每加侖自助普通無鉛汽油5月30日連續第三天上漲1分，達到創紀錄水平的 6.162 元，這也是連續第五次上漲。橙縣同等級的汽油也不惶多讓，有些地區的每加侖無鉛汽油高達6.49元。

根據汽車俱樂部（AAA）和汽油價格資訊服務，洛縣過去五天的普通汽油平均價格上漲7.1分，包括周日上漲2.6 分，比一周前多6.4分，比一個月前上漲34.4分，比一年前高1.939元。

橙縣普通汽油平均價格上漲十分之九分錢，達6.143 元。這也是在上漲3.3分後的一天，  連續第三次創下紀錄。同時比一周前多7.2分，比一個月前多37.5分，比一年前多1.968元。

AAA發言人格羅斯（Andrew Gross）說，洛縣之前國殤日每加侖無鉛汽油平均紀錄是4.299 元，橙縣是4.266 元，均在2012年設定。自那以來，自從俄羅斯2月24日入侵烏克蘭，洛縣平均價格上漲1.366 元。橙縣均價也上漲1.366 元。

根據美國能源信息署， 原油成本占泵價（pump price）的一半多一點，其餘的價格包括汽油的其他成分，所有參與單位的生產成本、分銷成本、間接成本，以及加州由煉油廠支付的分銷、銷售、稅收和碳抵消費用。

目前每加侖普通無鉛汽油全國平均價格上漲0.9分，創歷史新高，達4.619元。全國平均水平在過去21天中有18天創下紀錄。

橙縣 洛縣 加州

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