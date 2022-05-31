我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

A型肝炎大爆發 FDA調查：病源疑「超市草莓」

通膨拉警報 華郵指白宮失誤 拜登、鮑爾、葉倫都要負責

加州乾旱連洗澡水都得省 州長籲5分鐘內洗完

編譯組／綜合報導
加州人愛淋浴，現在連洗澡水也必須省。(洛杉磯大都會水局)
加州人愛淋浴，現在連洗澡水也必須省。(洛杉磯大都會水局)

加州目前正面臨史上最嚴重乾旱第三年，州長建議洗澡時間在五分鐘以內，且將限制銷售淋浴噴頭的出水量，為每分鐘1.8加侖；浴缸容量也在限制之列。

洛杉磯大都會水局上月發布有史以來最嚴格的減水措施。各水區也使用各種方式，幫助民眾減少用水。然而，在這段嚴峻的旱情中，民眾究竟應該花多長時間淋浴，儘管無正確答案，但州長紐森（Gavin Newsom）上月鼓勵加州人，將淋浴時間縮短至五分鐘，並停止使用高達2.5倍水量的浴缸。

專家也表示，儘管減少淋浴，對用水量影響並不大，但「每位加州人，應努力有著水意識的思維。」

由於降雨量驟降，以及替數百萬人供水的複雜水庫、運河和水壩系統供應量減少，洛杉磯近400萬用戶，自6月1日起，將面臨新的用水限制，戶外澆水限制在每周兩天。

紐森上周告訴加州最大水供應商，若今年夏天減水沒做好，加州可能被迫實施強制性限水。根據加州官員，3月份加州城鎮用水量，比2020年增長近19%。

各地官員鼓勵加州人儘量節約用水，包括每天最容易浪費水資源的淋浴時間，也能有所限制。

根據聯邦調查，淋浴約佔美國室內用水量17%，然淋浴是加州人第二天性，他們的習慣在乾旱後依然存在。

在乾旱發生後，相關單位鼓勵加州人，將計時器放在淋浴牆上，安裝流量較低的淋浴噴頭，同時在抹肥皂時，關上水流頭。

聖塔蒙尼卡的史考特（Zan Dubin-Scott）近期開始在淋浴間放置盆子，在水變暖前留著先流出的冷水。她說，這些水可用於她的盆栽植物。

然對許多人來說，每天淋浴是他們放鬆時間，他們寧願先放棄其他東西，好多出這幾加侖水。

40歲舊金山律師蒂托娃（Enia Titova）說，洗澡時間是她少數可放鬆的時候，溫水舒緩她疼痛的關節，因此至少要洗20分鐘以上。

專注水資源問題的奧克蘭非營利組織，太平洋研究所研究主任庫利（Heather Cooley）說，加州80%用水用於農業，其餘用於家庭、企業、工廠等。

她說，城市地區約三分之二水用於住宅，室內與室外分配平均。她認為，每個人都做點什麼，培養水意識是重要的。

但活動人士說，「做點什麼」不僅只是減少洗澡時間。加州人可以減少吃肉，因肉的生產需大量用水。他們可研擬基礎設施變革和立法，鼓勵主要機構和公司更好的利用水資源等。

生物多樣性中心（Center for Biological Diversity）資深食品活動家茉莉多爾（Jennifer Molidor）說，「人們有責任減少淋浴和洗車，用乾草替代綠草坪，但也該對用水大戶施加壓力。」

為協助民眾節約用水，加州將在該州銷售的淋浴噴頭水流量限制為每分鐘出水1.8加侖，與每分鐘最多使用2.5加侖型號相比，減少高達28%。

有些水電局（DWP），也正向有要求的客戶，寄送免費淋浴噴頭。

省水大作戰，住家前院綠草坪換成奈旱植物，是節水方式之一。(洛杉磯大都會水局)
省水大作戰，住家前院綠草坪換成奈旱植物，是節水方式之一。(洛杉磯大都會水局)

加州 紐森 洛杉磯

上一則

國殤日長周末 洛縣確診病例破萬 官員籲防傳播

延伸閱讀

涉用外州飲料瓶詐1000萬加州回收金 6人被控重罪

涉用外州飲料瓶詐1000萬加州回收金 6人被控重罪
加州6月7日初選 選人不選黨

加州6月7日初選 選人不選黨
加州州長紐森新冠檢測呈陽性 將遠程工作

加州州長紐森新冠檢測呈陽性 將遠程工作

紐森檢測陽性 出現輕微症狀 將遠程工作

紐森檢測陽性 出現輕微症狀 將遠程工作
加州州長紐森COVID-19檢測呈陽性暫時隔離

加州州長紐森COVID-19檢測呈陽性暫時隔離
節水無效 加州恐強制限水 州府幾周內決定方案

節水無效 加州恐強制限水 州府幾周內決定方案

熱門新聞

超市的特價區日益受到華人關注。（讀者提供）

倉儲超市漲得凶… 華人「抗漲」 轉戰平價超市

2022-05-24 02:20
兩戶外牆倒塌的商家，門口堆滿殘垣斷壁，已分辨不出具體的店面。（記者邵敏／攝影）

天普商場坍塌 6人一度被困 獲救驚魂未定「太可怕了」

2022-05-26 16:04
美國海關為華人簽發的臨時簽證，可暫時入境，但10年簽證被取消。（黃笑生提供）

因疫情滯留 華人10年簽證被註銷 律師建議聯合狀告美政府

2022-05-29 02:20
美西地區面臨千年一見的大旱，各地供水都日趨吃緊。圖為內華達州密德湖。（美聯社）

草坪僅供裝飾 加州將禁澆1年

2022-05-26 02:18
核桃市檸檬街美國商業銀行停車場，26日中午發生搶劫，一名疑似非裔的蒙面男子光天化日之下對一名剛從銀行取錢出來的女子行搶劫。（谷歌街景圖）

核桃治安惡化 銀行女客停車場被搶5000元

2022-05-27 02:18
世說新聞團隊製作。

世說新聞╱情趣內褲？煤氣洩漏？華人短租房東好辛酸

2022-05-27 14:29

超人氣

更多 >
S媽怒汪小菲「他真的太讓我傷心」 袒護前女婿有苦衷

S媽怒汪小菲「他真的太讓我傷心」 袒護前女婿有苦衷
美股拋售已盡？這位投資長：只打一隻腳、等待紮實恐慌

美股拋售已盡？這位投資長：只打一隻腳、等待紮實恐慌
德州血案才過幾天 佛州10歲男童涉威脅發動大規模槍擊

德州血案才過幾天 佛州10歲男童涉威脅發動大規模槍擊
汪小菲爆大S「長期服用違禁藥物」 離婚時間點曝光

汪小菲爆大S「長期服用違禁藥物」 離婚時間點曝光
沈殿霞愛女繼承亡母遺產 數字上漲鄭欣宜發聲了

沈殿霞愛女繼承亡母遺產 數字上漲鄭欣宜發聲了