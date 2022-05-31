加州乾旱連洗澡水都得省 州長籲5分鐘內洗完

加州人愛淋浴，現在連洗澡水也必須省。(洛杉磯大都會水局)

加州 目前正面臨史上最嚴重乾旱第三年，州長建議洗澡時間在五分鐘以內，且將限制銷售淋浴噴頭的出水量，為每分鐘1.8加侖；浴缸容量也在限制之列。

洛杉磯 大都會水局上月發布有史以來最嚴格的減水措施。各水區也使用各種方式，幫助民眾減少用水。然而，在這段嚴峻的旱情中，民眾究竟應該花多長時間淋浴，儘管無正確答案，但州長紐森 （Gavin Newsom）上月鼓勵加州人，將淋浴時間縮短至五分鐘，並停止使用高達2.5倍水量的浴缸。

專家也表示，儘管減少淋浴，對用水量影響並不大，但「每位加州人，應努力有著水意識的思維。」

由於降雨量驟降，以及替數百萬人供水的複雜水庫、運河和水壩系統供應量減少，洛杉磯近400萬用戶，自6月1日起，將面臨新的用水限制，戶外澆水限制在每周兩天。

紐森上周告訴加州最大水供應商，若今年夏天減水沒做好，加州可能被迫實施強制性限水。根據加州官員，3月份加州城鎮用水量，比2020年增長近19%。

各地官員鼓勵加州人儘量節約用水，包括每天最容易浪費水資源的淋浴時間，也能有所限制。

根據聯邦調查，淋浴約佔美國室內用水量17%，然淋浴是加州人第二天性，他們的習慣在乾旱後依然存在。

在乾旱發生後，相關單位鼓勵加州人，將計時器放在淋浴牆上，安裝流量較低的淋浴噴頭，同時在抹肥皂時，關上水流頭。

聖塔蒙尼卡的史考特（Zan Dubin-Scott）近期開始在淋浴間放置盆子，在水變暖前留著先流出的冷水。她說，這些水可用於她的盆栽植物。

然對許多人來說，每天淋浴是他們放鬆時間，他們寧願先放棄其他東西，好多出這幾加侖水。

40歲舊金山律師蒂托娃（Enia Titova）說，洗澡時間是她少數可放鬆的時候，溫水舒緩她疼痛的關節，因此至少要洗20分鐘以上。

專注水資源問題的奧克蘭非營利組織，太平洋研究所研究主任庫利（Heather Cooley）說，加州80%用水用於農業，其餘用於家庭、企業、工廠等。

她說，城市地區約三分之二水用於住宅，室內與室外分配平均。她認為，每個人都做點什麼，培養水意識是重要的。

但活動人士說，「做點什麼」不僅只是減少洗澡時間。加州人可以減少吃肉，因肉的生產需大量用水。他們可研擬基礎設施變革和立法，鼓勵主要機構和公司更好的利用水資源等。

生物多樣性中心（Center for Biological Diversity）資深食品活動家茉莉多爾（Jennifer Molidor）說，「人們有責任減少淋浴和洗車，用乾草替代綠草坪，但也該對用水大戶施加壓力。」

為協助民眾節約用水，加州將在該州銷售的淋浴噴頭水流量限制為每分鐘出水1.8加侖，與每分鐘最多使用2.5加侖型號相比，減少高達28%。

有些水電局（DWP），也正向有要求的客戶，寄送免費淋浴噴頭。