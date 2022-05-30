「因疫情憋了兩年」 國殤日 南加華人「再貴也要玩」

Lake Perris 露營地晚上溫度較低，孩子們裹著棉被，坐在一起看卡通片。（Rachel提供）

國殤日(Memorial Day)長周末標誌著夏季旅遊季節的開始，雖然汽油價格飆升、通貨膨脹居高不下、新一波疫情 來臨，但這些都不影響南加華人 外出旅行的熱情。有華人表示，「疫情已憋了兩年，現在再貴也要出去玩。」

洛杉磯縣阿罕布拉市（Alhambra）居民 Cindy ，長周末前幾天已出發前往佛羅里達州(Florida)旅遊。 Cindy表示，早在一個月前就計劃這次長途旅行，因為丈夫的姐姐定居佛州，大家庭成員特意選擇在國殤日長周末，從全美各地趕到姐姐家中，為父母慶祝57周年結婚紀念日。為了這次出行，在銀行工作的丈夫特意請了幾天年假，加上三天小假期，整趟行程近一周。 Cindy 表示，雖然通貨膨脹導致旅費激增，但疫情兩年在家憋了這麼久，很久沒有與大家庭團聚，再貴也值得。

在佛州的西耶斯塔海灘 (Siesta Key Beach)，Cindy早上5時左右起床看日出，黃昏時分在海邊守著日落，她踏著白色的沙灘，享受許久未有的愜意時光，「南加雖然也有很多沙灘，但遠比不上這裡的乾淨，或許是長時間沒有出遠門，我感受到從未有的放鬆。疫情讓我改變很多想法，一定要多和家人一起，多出去旅行，學會及時行樂。」

在佛州的Siesta Key海灘，Cindy早上5時起床看日出。（Cindy提供）

阿市居民Rachel一家在國殤日長周末選擇短途旅行，5月28日一早他們前往河濱縣的 Lake Perris 露營，一同出行的還有七八個家庭。「我們早上八點出門，路上也不堵，不過到了露營地門口，排隊的遊客不少。」這是Rachel一家第一次露營，孩子非常興奮，早在幾天前就準備了小行李箱。Rachel表示，其實很想計劃一趟長途旅行，但丈夫上班，孩子上學，無法請長假，再加上現在油價昂貴，最後決定兩個小時內的短途旅行非常合適，「選擇露營，能省去酒店的住宿費，吃的也是自己帶，兩天行程的開銷很便宜。」

和Rachel一起相約露營的幾戶華人家庭，各自準備了豐盛的餐食，有燒烤、點心、蛋糕等，大家一起聚餐，享受久違的熱鬧。白天，孩子們一起跳繩、拔河，分享傳統的遊玩項目；晚上，當地溫度較低，孩子們裹著棉被，坐在一起看卡通片，家長們則聚在篝火邊聊天，其樂融融。

和Rachel一起相約露營的幾戶華人家庭，各自準備了豐盛的餐食。（Rachel提供）

也有不少南加華人避開國殤日長周末的高峰旅行時間，選擇假日前出遊。住在阿蘇薩（Azusa）的程女士，一周前全家前往夏威夷參加朋友的婚禮，藉此機會好好地玩了一趟，「趕在高峰前出行航班較多，酒店費用也相對低，整趟行程很划算。」

程女士的丈夫在一家高科技公司做工程師，疫情以來一直居家上班，自由的上班時間促成此次提前出遊。程女士表示，「丈夫帶著電腦，在哪工作都可以，公司沒有每天的工作考核，只要每周綜合上報，因此他提前加班完成工作量，這樣就空出旅行的時間。」但對於大部分上班族來說，這樣的自由並不多見。

對於南加地區最近復燃的新一波疫情，出遊的華人們似乎不是很介意，大家聚在一起，都摘下口罩。 Rachel一家之前感染過新冠，因為都是輕症，很快痊癒，她覺得病毒對她已沒有什麼威脅，「哪怕再次感染，就像流感病毒一樣，沒什麼可怕，我們已經浪費了兩年的美好時光，不能再為這個病毒犧牲接下來的自由。」

對於疫情，Cindy表示，自己和先生都已接種疫苗加強針，如果不幸感染，相信也不會轉為重症。但家中老人年邁，因此他們在外面人群聚集的場合，都戴口罩、勤洗手消毒，只有與家人、親密朋友相聚時，才會摘下口罩，盡情歡笑。