我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／巴特勒飆35分無力回天 綠衫軍奪東冠搶進總冠軍賽

租金、房價齊漲 歸巢族大增 家長養老計畫受影響

「因疫情憋了兩年」 國殤日 南加華人「再貴也要玩」

記者邵敏／洛杉磯報導
Lake Perris 露營地晚上溫度較低，孩子們裹著棉被，坐在一起看卡通片。（Rachel提供）
Lake Perris 露營地晚上溫度較低，孩子們裹著棉被，坐在一起看卡通片。（Rachel提供）

國殤日(Memorial Day)長周末標誌著夏季旅遊季節的開始，雖然汽油價格飆升、通貨膨脹居高不下、新一波疫情來臨，但這些都不影響南加華人外出旅行的熱情。有華人表示，「疫情已憋了兩年，現在再貴也要出去玩。」

洛杉磯縣阿罕布拉市（Alhambra）居民 Cindy ，長周末前幾天已出發前往佛羅里達州(Florida)旅遊。 Cindy表示，早在一個月前就計劃這次長途旅行，因為丈夫的姐姐定居佛州，大家庭成員特意選擇在國殤日長周末，從全美各地趕到姐姐家中，為父母慶祝57周年結婚紀念日。為了這次出行，在銀行工作的丈夫特意請了幾天年假，加上三天小假期，整趟行程近一周。 Cindy 表示，雖然通貨膨脹導致旅費激增，但疫情兩年在家憋了這麼久，很久沒有與大家庭團聚，再貴也值得。

在佛州的西耶斯塔海灘 (Siesta Key Beach)，Cindy早上5時左右起床看日出，黃昏時分在海邊守著日落，她踏著白色的沙灘，享受許久未有的愜意時光，「南加雖然也有很多沙灘，但遠比不上這裡的乾淨，或許是長時間沒有出遠門，我感受到從未有的放鬆。疫情讓我改變很多想法，一定要多和家人一起，多出去旅行，學會及時行樂。」

在佛州的Siesta Key海灘，Cindy早上5時起床看日出。（Cindy提供...
在佛州的Siesta Key海灘，Cindy早上5時起床看日出。（Cindy提供）

阿市居民Rachel一家在國殤日長周末選擇短途旅行，5月28日一早他們前往河濱縣的 Lake Perris 露營，一同出行的還有七八個家庭。「我們早上八點出門，路上也不堵，不過到了露營地門口，排隊的遊客不少。」這是Rachel一家第一次露營，孩子非常興奮，早在幾天前就準備了小行李箱。Rachel表示，其實很想計劃一趟長途旅行，但丈夫上班，孩子上學，無法請長假，再加上現在油價昂貴，最後決定兩個小時內的短途旅行非常合適，「選擇露營，能省去酒店的住宿費，吃的也是自己帶，兩天行程的開銷很便宜。」

和Rachel一起相約露營的幾戶華人家庭，各自準備了豐盛的餐食，有燒烤、點心、蛋糕等，大家一起聚餐，享受久違的熱鬧。白天，孩子們一起跳繩、拔河，分享傳統的遊玩項目；晚上，當地溫度較低，孩子們裹著棉被，坐在一起看卡通片，家長們則聚在篝火邊聊天，其樂融融。

和Rachel一起相約露營的幾戶華人家庭，各自準備了豐盛的餐食。（Rachel提...
和Rachel一起相約露營的幾戶華人家庭，各自準備了豐盛的餐食。（Rachel提供）

也有不少南加華人避開國殤日長周末的高峰旅行時間，選擇假日前出遊。住在阿蘇薩（Azusa）的程女士，一周前全家前往夏威夷參加朋友的婚禮，藉此機會好好地玩了一趟，「趕在高峰前出行航班較多，酒店費用也相對低，整趟行程很划算。」

程女士的丈夫在一家高科技公司做工程師，疫情以來一直居家上班，自由的上班時間促成此次提前出遊。程女士表示，「丈夫帶著電腦，在哪工作都可以，公司沒有每天的工作考核，只要每周綜合上報，因此他提前加班完成工作量，這樣就空出旅行的時間。」但對於大部分上班族來說，這樣的自由並不多見。

對於南加地區最近復燃的新一波疫情，出遊的華人們似乎不是很介意，大家聚在一起，都摘下口罩。 Rachel一家之前感染過新冠，因為都是輕症，很快痊癒，她覺得病毒對她已沒有什麼威脅，「哪怕再次感染，就像流感病毒一樣，沒什麼可怕，我們已經浪費了兩年的美好時光，不能再為這個病毒犧牲接下來的自由。」

對於疫情，Cindy表示，自己和先生都已接種疫苗加強針，如果不幸感染，相信也不會轉為重症。但家中老人年邁，因此他們在外面人群聚集的場合，都戴口罩、勤洗手消毒，只有與家人、親密朋友相聚時，才會摘下口罩，盡情歡笑。

疫情 華人 南加

上一則

奶粉荒 華人專程飛加拿大買 未生孩子的準父母也開始囤貨

下一則

洛杉磯國際機場單日20萬名旅客 疫後新高

延伸閱讀

國殤日洛杉磯國際機場數百次航班延誤 數十班被取消

國殤日洛杉磯國際機場數百次航班延誤 數十班被取消
國殤日烤肉季 牛肉、雞肉價創新高 熱狗、番茄醬也漲

國殤日烤肉季 牛肉、雞肉價創新高 熱狗、番茄醬也漲
國殤日周末 逾3000班機取消

國殤日周末 逾3000班機取消
紐約市海灘開放 長島2處染菌暫關

紐約市海灘開放 長島2處染菌暫關

國殤日長周末 華埠湧人潮 商家樂生意回溫

國殤日長周末 華埠湧人潮 商家樂生意回溫
國殤日 亞市致敬退伍老兵 數千人及政要出席

國殤日 亞市致敬退伍老兵 數千人及政要出席

熱門新聞

超市的特價區日益受到華人關注。（讀者提供）

倉儲超市漲得凶… 華人「抗漲」 轉戰平價超市

2022-05-24 02:20
案發住宅。（記者啟鉻／攝影）

核桃市入室搶劫命案 屋主為華裔

2022-05-23 02:20
印有「SSSS」標記的登機牌示意圖。（維基百科）

機票出現SSSS神秘代碼 華人經歷嚴格2次安檢

2022-05-22 02:19
兩戶外牆倒塌的商家，門口堆滿殘垣斷壁，已分辨不出具體的店面。（記者邵敏／攝影）

天普商場坍塌 6人一度被困 獲救驚魂未定「太可怕了」

2022-05-26 16:04
21日凌晨發生入室盜竊槍擊命案的核桃市 Country Hollow 20000號街區，21日傍晚仍在封鎖之中。該地區的居民不少是亞裔。（記者楊青／攝影）

核桃市入室劫案 亞裔屋主和嫌犯搏鬥奪槍 擊斃1嫌另1在逃

2022-05-22 02:20
美國海關為華人簽發的臨時簽證，可暫時入境，但10年簽證被取消。（黃笑生提供）

因疫情滯留 華人10年簽證被註銷 律師建議聯合狀告美政府

2022-05-29 02:20

超人氣

更多 >
英媒爆普亭恐已病死 近來公開露面的疑似是替身

英媒爆普亭恐已病死 近來公開露面的疑似是替身
美大型零售商急出清庫存 可能祭出超優惠折扣

美大型零售商急出清庫存 可能祭出超優惠折扣
「捍衛戰士2」放回中華民國國旗 美媒：本片最大膽舉動

「捍衛戰士2」放回中華民國國旗 美媒：本片最大膽舉動
存款被盜 法拉盛受害者向銀行抗議

存款被盜 法拉盛受害者向銀行抗議
強尼、安珀官司賠償恐創新高 前男友馬斯克也發聲了

強尼、安珀官司賠償恐創新高 前男友馬斯克也發聲了