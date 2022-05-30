洛縣購買價值75萬元嬰兒奶粉 到貨發送

洛杉磯縣政委員蘇麗絲表示，該縣購買的嬰兒奶粉將盡快送達需要的民眾。（Hilda L. Solis推特）

有鑒於全美嬰兒奶粉持續短缺，洛杉磯 縣購買價值75萬元嬰兒奶粉已到貨，將盡速在食品分發站、新手媽媽外展計畫等地方分發給各家庭。

洛杉磯時報報導，洛杉磯縣政委員蘇麗絲 （Hilda L. Solis）說，該縣購買奶粉，是幫助餵養嬰兒，因全美正努力解決嬰兒配方奶嚴重短缺問題。

過去幾周以來，由於供應鏈中斷，和全美最大配方奶粉生產商，因安全理由召回奶粉，奶粉在美國一罐難求，父母們歷盡千辛，許多人到處開車，僅因「一奶難求」。

首批由洛縣 購買約1萬2000罐、12盎司罐裝奶粉 ，預計於本周晚些時候到貨。蘇麗絲發言人奧特加（Kimberly Ortega）說，有關這些配方奶分發地點和時間，目前尚未最終確定。

據悉，部分奶粉將通過公共衛生廳（Department of Public Health）的「護士-家庭合作計畫」（Nurse-Family Partnership Program）分發，該計畫替新手媽媽提供家訪服務，許多人正在或曾經接受寄養。

這批奶粉也將在洛縣主辦的活動中分發。此外，洛縣嬰兒與家庭服務局（Department of Children and Family Services）正購買價值50萬元配方奶，計畫分發給該機構服務的家庭。