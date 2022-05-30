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奶粉荒 華人專程飛加拿大買 未生孩子的準父母也開始囤貨

記者張宏／洛杉磯報導
在當下奶荒大潮下，華人父母八仙過海，各顯神通。（讀者提供）
在當下奶荒大潮下，華人父母八仙過海，各顯神通。（讀者提供）

疫情期間出生的寶寶好可憐，先是紙漿缺貨導致尿布短缺，現在又面臨著奶粉缺貨。在這股奶荒大潮下，華人父母八仙過海，各顯神通。除了每天刷各大網站供貨，有的家長買二手奶粉，也有家長跨州跨國買奶，甚至孩子還未出生的準父母也開始囤貨。

跨州買奶不新鮮，還有華人專程飛加拿大買奶粉。華人林先生的小孩7月才出生，但他現在已開始囤奶粉，因為擔心到時候孩子沒有奶粉可吃。如果現在囤下的奶粉到時候孩子不喜歡吃，還可以再賣掉。因為美國本土缺貨，他特別飛到加拿大買了10箱奶粉回來。如果郵寄奶粉，郵費太貴，不如自己直接去一趟比較快速省事。

久不補貨的網站和空空如也的超市貨架令青年父母恐慌，有父母四處找二手奶。華人曾小姐的寶寶快一歲了，她說，孩子固定喝某種奶粉，但是超市斷貨，網站也刷不到，她就加入各種媽媽群，期待同伴出售二手奶。群裡的父母們都按原價出售，沒有哄抬價格，基本都是自家孩子不喝，為免浪費才出售的。

有人總結出應對方法。華人媽媽Ella表示，母乳餵養當然是最省錢省事的，但是有無母乳因人而異，無法強求。家裡如果有喝奶的孩子，要果斷囤貨，通常暢銷品牌的熱門系列總是賣得很快，有貨的時候果斷出手。如現在Enfagrow Premium紅罐幼兒款在好幾個商家都有貨，正是下手好時機。

也有父母改用液體奶和其他替代品牌。王女士家裡有一個冰箱都裝著液體奶，足夠小寶寶喝上兩個月。她說。液體奶售價貴、體積大、占地方。但是孩子出門帶小瓶裝的液體奶倒是方便，省去沖泡。在買不到奶的粉情況下，有能力負擔的父母可考慮用液體奶做高端替代品。

小眾替代品牌如CVS、Walgreens、Rite Aid等藥店的自營品牌供貨比較充足，多去本地門店找找，網上多查查，總不會讓孩子餓到。

不過也有父母建議，買奶粉前要和兒童醫生多溝通。張女士說，寶寶出生前她已備下了兩罐奶粉，寶寶出生後去看醫生，醫生建議寶寶直接吃奶粉，但也有朋友的醫生說孩子前兩個月要喝水奶。每個寶寶不一樣，要喝特殊奶粉就不能喝普通奶粉，所以不建議盲目囤貨。

華人 加拿大 疫情

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