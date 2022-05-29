因疫情滯留 華人10年簽證被註銷 律師建議聯合狀告美政府

美國海關為華人簽發的臨時簽證，可暫時入境，但10年簽證被取消。（黃笑生提供）

疫情 期間，很多拿著10年旅遊探親簽證 （B1/B2）的華人 ，因不可抗力逾期滯留美國，當他們返回中國，準備再次進入美國時，卻意外得知自己的簽證早已被取消。

多名華人赴美10年簽證被取消，抵達機場才知曉。（記者邵敏／攝影）

華女 Nancy 4月29日在中國廈門機場準備登機，飛往洛杉磯看望留學的孩子，但就在辦理登機手續的時候，工作人員告訴 Nancy，她的十年簽證已被美國政府註銷，無法再次入境，理由是她曾經在美逾期滯留多日。

2020年初，Nancy曾到洛杉磯看孩子，當時計畫停留兩三個月即返回中國，沒想到，新冠疫情突然在美國大面積爆發，導致她事先預定的回國航班被取消。根據南加華裔律師黃笑生提供的消息，Nancy 在2020年6月依法申請在美停留延期，並很快拿到當局的受理收據。但一個月後，遠在中國的父母病危告急，Nancy 不得不在當時有限的航班中，購買天價機票匆忙回國，此時距離她六個月的有效停留時間僅多了十餘日。

2020年8月，Nancy在洛杉磯的住址收到一封通知函，要求她去指定地點按指紋，這是申請延期的第二步驟，但此時她已離境，無法前往。兩個月後，另一封通知函再次送達，當局在信中指出因為沒有及時按指紋，Nancy的延期申請已被拒絕。

黃笑生表示，正是因為兩年前的這段經歷，以致Nancy的10年簽證自動註銷，如今她再次準備赴美探望自己的孩子時，臨上飛機前才發現已無法入境。 Nancy的遭遇並非偶然，黃笑生說，現在這樣的情況很普遍，也發生在其他華人身上。據悉，多名華人近期從中國飛洛杉磯、西雅圖、舊金山，他們在抵達美國機場準備入關時，才得知自己的簽證早已被取消。

華人Peter在西雅圖機場焦急萬分，進不得回不去，他向海關工作人員求情，表示中國現在疫情嚴重，很難買到立即返中的高價航班，回去還要面臨長時間隔離。最後邊境官員放行並告知，他的10年簽證已被取消，此次可允許獲得一張臨時簽證暫時入境，有效期六個月，下次再來美國只能重新申請簽證。

黃笑生認為，對於這些華人來說，接下來重新獲得10年簽證很難，領事館不大會批准，因為曾有逾期滯留的歷史紀錄。關於Peter的具體經歷，黃笑生表示，他曾在疫情期間無奈滯留，當時也做了申請延期，但因為審理時間過長，Peter在未獲得批准時提前離開美國，同時寫信通知當局撤銷延期，解釋急需離開的原因，並在信中感謝政府受理自己的案件。

黃笑生對Peter的遭遇非常同情。他說，這位華人的做法合情合理，完全按照法規操作每一個步驟。「但不幸的是，他也被取消10年簽證，我認為類似這樣的執法都是錯誤的，我們可以聯合狀告美國政府。」