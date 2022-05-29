我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

德州小學血案生還者：槍聲不斷 全班沒人敢尖叫

國殤日烤肉季 牛雞價創新高 熱狗、漢堡包、番茄醬也漲

因疫情滯留 華人10年簽證被註銷 律師建議聯合狀告美政府

記者邵敏／洛杉磯報導
美國海關為華人簽發的臨時簽證，可暫時入境，但10年簽證被取消。（黃笑生提供）
美國海關為華人簽發的臨時簽證，可暫時入境，但10年簽證被取消。（黃笑生提供）

疫情期間，很多拿著10年旅遊探親簽證（B1/B2）的華人，因不可抗力逾期滯留美國，當他們返回中國，準備再次進入美國時，卻意外得知自己的簽證早已被取消。

多名華人赴美10年簽證被取消，抵達機場才知曉。（記者邵敏／攝影）
多名華人赴美10年簽證被取消，抵達機場才知曉。（記者邵敏／攝影）

華女 Nancy 4月29日在中國廈門機場準備登機，飛往洛杉磯看望留學的孩子，但就在辦理登機手續的時候，工作人員告訴 Nancy，她的十年簽證已被美國政府註銷，無法再次入境，理由是她曾經在美逾期滯留多日。

2020年初，Nancy曾到洛杉磯看孩子，當時計畫停留兩三個月即返回中國，沒想到，新冠疫情突然在美國大面積爆發，導致她事先預定的回國航班被取消。根據南加華裔律師黃笑生提供的消息，Nancy 在2020年6月依法申請在美停留延期，並很快拿到當局的受理收據。但一個月後，遠在中國的父母病危告急，Nancy 不得不在當時有限的航班中，購買天價機票匆忙回國，此時距離她六個月的有效停留時間僅多了十餘日。

2020年8月，Nancy在洛杉磯的住址收到一封通知函，要求她去指定地點按指紋，這是申請延期的第二步驟，但此時她已離境，無法前往。兩個月後，另一封通知函再次送達，當局在信中指出因為沒有及時按指紋，Nancy的延期申請已被拒絕。

黃笑生表示，正是因為兩年前的這段經歷，以致Nancy的10年簽證自動註銷，如今她再次準備赴美探望自己的孩子時，臨上飛機前才發現已無法入境。 Nancy的遭遇並非偶然，黃笑生說，現在這樣的情況很普遍，也發生在其他華人身上。據悉，多名華人近期從中國飛洛杉磯、西雅圖、舊金山，他們在抵達美國機場準備入關時，才得知自己的簽證早已被取消。

華人Peter在西雅圖機場焦急萬分，進不得回不去，他向海關工作人員求情，表示中國現在疫情嚴重，很難買到立即返中的高價航班，回去還要面臨長時間隔離。最後邊境官員放行並告知，他的10年簽證已被取消，此次可允許獲得一張臨時簽證暫時入境，有效期六個月，下次再來美國只能重新申請簽證。

黃笑生認為，對於這些華人來說，接下來重新獲得10年簽證很難，領事館不大會批准，因為曾有逾期滯留的歷史紀錄。關於Peter的具體經歷，黃笑生表示，他曾在疫情期間無奈滯留，當時也做了申請延期，但因為審理時間過長，Peter在未獲得批准時提前離開美國，同時寫信通知當局撤銷延期，解釋急需離開的原因，並在信中感謝政府受理自己的案件。

黃笑生對Peter的遭遇非常同情。他說，這位華人的做法合情合理，完全按照法規操作每一個步驟。「但不幸的是，他也被取消10年簽證，我認為類似這樣的執法都是錯誤的，我們可以聯合狀告美國政府。」

黃笑生律師認為，很多華人被取消10年簽證，當局存在執法錯誤。（黃笑生提供）
黃笑生律師認為，很多華人被取消10年簽證，當局存在執法錯誤。（黃笑生提供）

簽證 華人 疫情

上一則

CBP選擇性執法 律師：對華人不公平

延伸閱讀

６月初選洛杉磯縣華埠韓國城新設三個投票中心

６月初選洛杉磯縣華埠韓國城新設三個投票中心
4天打臉「富比世」？「捍衛戰士：獨行俠」美國狂賣

4天打臉「富比世」？「捍衛戰士：獨行俠」美國狂賣
龐培歐：布林肯演說低估中國威脅 像一篇「外交官話」

龐培歐：布林肯演說低估中國威脅 像一篇「外交官話」
全球大解封！57國入境免接種隔離

全球大解封！57國入境免接種隔離
日本宣布 6月10日開始開放旅行團入境

日本宣布 6月10日開始開放旅行團入境
移民專頁／來美工作面試 持B1／B2簽證者可能被拒入境

移民專頁／來美工作面試 持B1／B2簽證者可能被拒入境

熱門新聞

超市的特價區日益受到華人關注。（讀者提供）

倉儲超市漲得凶… 華人「抗漲」 轉戰平價超市

2022-05-24 02:20
21日凌晨發生入室盜竊槍擊命案的核桃市 Country Hollow 20000號街區，21日傍晚仍在封鎖之中。該地區的居民不少是亞裔。（記者楊青／攝影）

核桃市入室劫案 亞裔屋主和嫌犯搏鬥奪槍 擊斃1嫌另1在逃

2022-05-22 02:20
印有「SSSS」標記的登機牌示意圖。（維基百科）

機票出現SSSS神秘代碼 華人經歷嚴格2次安檢

2022-05-22 02:19
案發住宅。（記者啟鉻／攝影）

核桃市入室搶劫命案 屋主為華裔

2022-05-23 02:20
兩戶外牆倒塌的商家，門口堆滿殘垣斷壁，已分辨不出具體的店面。（記者邵敏／攝影）

天普商場坍塌 6人一度被困 獲救驚魂未定「太可怕了」

2022-05-26 16:04
美西地區面臨千年一見的大旱，各地供水都日趨吃緊。圖為內華達州密德湖。（美聯社）

草坪僅供裝飾 加州將禁澆1年

2022-05-26 02:18

超人氣

更多 >
西維州男持步槍闖派對開火 她秒拔槍將其擊斃

西維州男持步槍闖派對開火 她秒拔槍將其擊斃
德州小學槍擊案 凶嫌母親：原諒我、原諒我兒子

德州小學槍擊案 凶嫌母親：原諒我、原諒我兒子
美最快本周宣布供應烏遠程火箭 俄警告西方已「宣戰」

美最快本周宣布供應烏遠程火箭 俄警告西方已「宣戰」
有救了？小摩：2500億美元錢潮即將流入美股

有救了？小摩：2500億美元錢潮即將流入美股
美股收復5月全部失地 但是否已是底部 投資人毫無把握

美股收復5月全部失地 但是否已是底部 投資人毫無把握