罷免賈斯康 聯邦、加州、洛縣競選人挺身響應

包括聯邦、加州以及洛杉磯縣多個公職職位的競選人28日匯集聖蓋博谷華人社區，聯合發聲支持罷免洛杉磯縣檢察官賈斯康。（記者楊青／攝影）

包括聯邦、加州 以及洛杉磯 縣多個公職職位的競選人28日匯集聖蓋博谷華人社區，聯合發聲支持罷免洛杉磯縣檢察長賈斯康（George Gascón）。

挑戰趙美心的聯邦27選區眾議員競選人Wes Hallman、挑戰Susan Rubio的22選區加州參議員競選人Vincent Tsai（蔡瀚青）、挑戰方樹强的49選區加州眾議員競選人Burton Brink、挑戰Shirley N. Weber的加州州務卿競選人Matthew Cinquznta、挑戰維拉紐瓦（Alex Villanueva）的洛杉磯縣警察 局長競選人Matt Rodriguez以及華洋支持者，28日下午聚集羅斯密山谷大道上的大中華超市廣場，呼籲民眾加入罷免賈斯康的行動。

聚會者指出，賈斯康的改革嚴重傷害了公眾利益，與美國和加州憲法和法律背道而馳，給整個洛杉磯縣的公共安全帶來災難，將老百姓的安全置於危險和無止境的損失當中，這種情況，必須盡快停止，賈斯康必須早日下台。

洛杉磯縣警察局華裔警官蔡瀚青表示，賈斯康的改革失去基本原則，放鬆犯罪，置老百姓安全不顧，犯罪更為猖獗，因為罪犯們知道可以大事化小，小事化了，最後輕易就可以從監獄中放出來，這也正是這些年社區治安每況愈下的最主要原因。

蔡瀚青表示，賈斯康的司法改革嚴重傾向犯罪，對受害人和他們的家屬造成雙重重創。他舉例說，不久前一名男子在丹尼斯餐館公開猥褻一名年僅十歲的少女。事發後，賈斯康卻對庭審時已是成人的罪犯以未成年人起訴，導致本來可判多年牢獄的罪犯，最後只是兩年的少管所勞教了事。

惠提爾的一名警員遭到謀殺案，賈斯康所謂的改革後重新審判，罪犯從輕發落。蔡瀚青表示，賈斯康手下一起起從輕發落的案子，不但讓犯罪輕易逍遙法外，而且給犯罪者做了很壞的榜樣。犯罪不怕警察，犯罪不怕好人，已成常態，非常扭曲的社會現象。

49選區加州眾議員競選人Burton Brink，退休前在洛杉磯縣警察局擔任各級警官長達將近40年。這位大半一輩子生活在亞凱迪亞的退休警官，曾在亞凱迪亞警察局、蒙特利公園警察局和洛杉磯縣警察局天普分局和總部工作的警官表示，聖蓋博谷的90年代處於治安低潮期，經常發生開車射殺案，亞裔幫派一度猖獗，所以那時的警察非常忙碌，很多罪犯被送進監獄，繩之以法。2005年前後，聖蓋博谷的犯罪得到有效控制，各種犯罪數據穩步下降，社區重獲安寧。

Brink說，2012年，沙加緬度通過AB109，讓犯罪提前出獄；2014年賈斯康等人出台了47號提案，重罪輕判，輕罪不予追究等等，反傳統的雪球越滾越大，犯罪變本加厲。他表示，雖然近年加州各地很多數字顯示犯罪下降，但這絕對不是真實情況，這是因為定罪門檻大大提高，很多犯罪不再成為統計數字，民眾這些年的感受和官方公布的數字大相徑庭，正是這樣的原因，大家看不到真相。

這也是為什麼加州到處發生快速搶劫，很多亞裔遭到搶劫和攻擊，仇恨犯罪上升的原因，他認為，這種情況必須改變，罷免賈斯康，將是改變這種現狀的重要一步。